Cambios en la gala de los Oscar desde 2019: premio a la película más popular y galardones entregados durante la publicidad

La Academia de Hollywood ha anunciado este miércoles una serie de cambios en la ceremonia de los Premios Oscar que entrarán en vigor en la próxima edición del 24 de febrero de 2019. Entre las principales novedades destacan el nuevo galardón para la película más popular y que el anuncio de alguno de los ganadores tendrá lugar durante los cortes publicitarios.

Cinco meses después de la última retransmisión televisiva de sus premios, los más famosos de la industria cinematográfica, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense ha aprobado estos y otros cambios importantes en el formato de la tradicional ceremonia con la esperanza de retener a los espectadores y recuperar a los que perdió en el pasado. "Estamos comprometidos con producir un espectáculo entretenido de tres horas y ofrecer unos premios más accesibles para nuestros espectadores en todo el mundo", ha indicado la organización estadounidense en una misiva dirigida a sus miembros.

En la Junta de Gobernadores de la Academia, que se reunió el martes, se reeligió a John Bailey para un segundo mandato al frente de la institución y se aprobaron "cambios significativos" en la retransmisión. La pérdida de audiencia de los últimos años, con la última edición como la menos vista de su historia con 26,5 millones de espectadores, está entre las razones de este giro.

Para asegurarse de que el programa no supere las tres horas, se ha decidido que los vencedores en determinadas categorías se anunciarán durante las pausas publicitarias. Desde la organización consideran que la retransmisión es demasiado larga y que la entrega puede resultar aburrida, ya que de los 24 premios al público general solo le interesan unos pocos. Por esta razón, en vez de eliminar de la transmisión esas categorías "menos atractivas", los mejores momentos de la entrega de algunos premios y sus discursos que se entreguen durante la publicidad serán editados y emitidos durante la retransmisión.

Pero el cambio más significativo es la inclusión de una nueva categoría que reconocerá a la mejor película con un gran éxito popular. Así se garantizará la presencia en los Oscar de las películas más comerciales del año, algo que no siempre se ha dado. Los requisitos para acceder a esta categoría todavía no han sido anunciados por la Academia, que tras discutir su situación durante los últimos meses, ha decidido apostar por una gala que no sobrepase las tres horas de duración.

En ese comunicado también se ha comunicado el adelanto de la fecha de la 92ª edición de los Premios Óscar al 9 de febrero de 2020, sin que afecte a los plazos de votación o presentación de candidaturas. La fecha de la próxima gala se mantiene el 24 de febrero de 2019.