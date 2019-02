Los Oscar se acobardan con 'Roma' y premian la complacencia de 'Green Book'

"Que quede claro que este año no hay presentador, no se va a dar un premio al filme más popular y México no va a pagar el muro". Meses antes de la gala, la Academia de Hollywood parecía haber perdido el norte anunciando varios despropósitos como la entrega de cuatro premios -menores- durante la publicidad o un absurdo tijeretazo a los números musicales. Mientras que algunos fueron enmendados en esta 91 edición de los Oscar, otros nuevos ocuparon su lugar.

Todo indicaba que, por segundo año consecutivo, México se iba a apoderar del gran premio, pero finalmente Green Book le comió la tostada a Roma. Es un movimiento prudente por parte de una Academia que ha preferido la ecuanimidad a la sorpresa en este último año. Porque los Oscar se han ido modernizando, pero no tanto como para darle el trozo grande del pastel a una plataforma de video on demand.

Peter Farrelly subió junto a todo el equipo de Green Book a recoger el tercer y último galardón de su película, una buddy film complaciente de las que tanto gustan a los académicos norteamericanos. Un poco antes, las categorías de actor secundario -para Mahershala Ali- y de Guión original habían dejado migajas hacia un final previsible.

Por suerte, antes de que el letargo meciese al patio de butacas, Samuel L. Jackson le daba dos buenas noticias a Spike Lee: que los New York Nicks acababan de ganar y que Infiltrado en el KKKlan conseguía el premio a mejor Guión Adaptado. "Quiero recordar a mis antecesores que vivieron el genocidio del pueblo negro", empezó el cineasta agarrando su segundo Oscar (tras el honorífico) en más de cuarenta años de carrera.

"Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, por favor, estemos en el lado correcto de la historia", suplicó el realizador. "Entre el odio y el amor, hagamos lo correcto". Parece que los Oscar han optado por lo segundo ofreciendo una de las ediciones más diversas de los últimos años (y sin necesidad de hacer una campaña de marketing previa en forma de hashtag).

Cada vez que sonaba una palabra en español sobre el escenario del Dolby Theatre, Roma se afianzaba como la gran protagonista de la noche. Y, en nueve décadas de historia, nunca se ha escuchado tanto castellano como esta noche. Primero fue Javier Bardem, después Diego Luna y, por último, un tímido Cuarón recogiendo el galardón a Mejor director de las manos de su predecesor, compatriota y colega Guillermo del Toro.

"There are no borders or walls that can restrain ingenuity and talent," Javier Bardem says in Spanish as he introduces the Best Foreign Language Film category. #Oscarshttps://t.co/XQU450bcnopic.twitter.com/zPTMkwNfIo