Costa-Gavras, François Ozon y Maite Alberdi se suman a la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

Costa-Gavras, François Ozon, Maite Alberdi, Edward Berger, Gia Coppola, Kiyoshi Kurosawa, Mike Leigh, Diego Lerman y Joshua Oppenheimer competirán en la la Sección Oficial de la 72º Festival de San Sebastián, junto a las debutantes Laura Carreira y Xin Huo. El certamen se celebrará entre los próximos 20 y 28 de septiembre.

Sus películas se suman al filme de Audrey Diwan que inaugurará la competición y los cuatro títulos españoles que también optarán a la Concha de Oro, dirigidos por Icíar Bollaín, Pedro Martín-Calero, Pilar Palomero y Albert Serra. Entre ellos estará el sucesor de Jaione Camborda, que se alzó con la Concha de Oro el año pasado por O Corno.

Le dernier souffle, de Costa-Gavras

Ganador del Premio Donostia en 2019, año en que se proyectó Comportarse como adultos, el realizador franco-griego regresará a la Sección Oficial, donde presentó El capital (2012). Su nuevo trabajo recoge las reflexiones sobre la vida de un médico de cuidados paliativos y un escritor, y está protagonizado por Denis Podalydès, Kad Merad, Ángela Molina, Charlotte Rampling, Hiam Abbass, Karin Viard y Marilyne Canto.

En su amplia y comprometida carrera destacan obras como Z (1969), ganadora de los Oscar a Mejor película de habla no inglesa y Mejor montaje y Premio Especial del Jurado en Cannes; Missing (Desaparecido, 1981), Oscar al Mejor guion adaptado y Palma de Oro en Cannes; y Music Box (La caja de música, 1989), Oso de Oro en Berlín.

El lugar de la otra, de Maite Alberdi

La cineasta chilena participará por primera vez en la Sección Oficial del Zinemaldia, con su primer largometraje de ficción. Se trata de la adaptación de uno de los casos recogidos en Las homicidas, ensayo de Alia Trabucco Zerán. En concreto, la historia real de la escritora María Carolina Geel, que en 1955 mató a tiros a su amante.

La cineasta chilena, que fue integrante del jurado oficial en 2021, ha mostrado en la sección Perlas obras de no ficción como El agente topo (2020), que ganó el Premio del Público; y La memoria infinita (2023), que fue nominada al Oscar el año pasado.

Cónclave, de Edward Berger

El director de Sin novedad en el frente (2022), ganadora de varios premios Oscar incluido a Mejor película internacional, concursará con este filme liderado por Ralph Fiennes. El actor interpreta a un cardenal que, tras el repentino fallecimiento del Papa, debe supervisar el cónclave del que saldrá elegido su sucesor. El cineasta alemán, que en este filme ha dirigido también a Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, presentó Jack (2014) y All My Loving (2019) en la competencia oficial de la Berlinale y en el apartado Panorama, respectivamente.

Hard Truths, de Mike Leigh

El británico Mike Leigh (Salford, 1943) presentó en la sección de Perlas la película con la que logró la Palma de Oro en Cannes, Secretos y mentiras (1996), además de títulos como Indefenso (1993), con la que obtuvo el Premio al mejor director en el festival francés; Todo o nada (2002), El secreto de Vera Drake (2004), ganadora del León de Oro de Venecia; y Happy, un cuento sobre la felicidad (2008).

En la producción anglo-española Hard Truths, protagonizada por Marianne Jean-Baptiste y Michele Austin, Leigh retrata el día a día de una familia londinense y explora temas como las relaciones familiares, el duelo y la salud mental.

Cuando cae el otoño, de François Ozon

Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier y Pierre Lottin protagonizan la nueva película de François Ozon, en la que cuenta la historia de una mujer jubilada cuya vida cambia al conocer a un hombre, el hijo de una amiga, recién salido de prisión.

El filme supondrá la sexta participación del realizador francés en la Sección Oficial del Zinemaldia, donde ganó la Concha de Oro y el Premio del Jurado al mejor guion con En la casa (2012) y logró el Premio Especial del Jurado con Mi refugio (2009); además de presentar Bajo la arena (2000), Una nueva amiga (2014) y Verano del 85 (2020). Asimismo, varias películas de Ozon han participado en la sección de Perlas. Entre ellas, 8 mujeres (2002), Joven y bonita, (2013), Frantz (2016) y Peter von Kant (2022).

El hombre que amaba los platos voladores, de Diego Lerman

El director argentino Diego Lerman regresa por tercera vez a la competición con un filme sobre la creación audiovisual de presencia alienígena más recordada de la televisión argentina. En el elenco destacan Leonardo Sbaraglia, Sergio Prina, Osmar Núñez y Renata Lerman, ganadora de la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto en El suplente (2022), el otro largometraje presentado por Lerman en la Sección Oficial junto a Una especie de familia (2017), que obtuvo el Premio del Jurado al mejor guion.

Trabajos previos como La mirada invisible (2010) y Refugiado (2014) se estrenaron en la Quincena de Cineastas de Cannes antes de programarse en la sección Horizontes Latinos del Zinemaldia.

The Last Showgirl, de Gia Coppola

Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis y Dave Bautista lideran el reparto de la nueva película de la estadounidense, que presentó Palo Alto (2013) y Mainstream (Popular, 2020) en la Mostra de Venecia. Su filme es el retrato de una veterana bailarina situada en la encrucijada cuando cierra el espectáculo en el que ha trabajado durante 30 años.

Serpent’s Path, de Kiyoshi Kurosawa

La película del cineasta japonés cuenta la historia de un hombre que urde un plan para vengar la brutal muerte de su hija. Rodada en francés y protagonizada por Ko Shibasaki, Damien Bonnard y Mathieu Amalric, el filme es una nueva versión del homónimo que el propio Kurosawa dirigió en 1998 y que diez años después fue programado en la retrospectiva temática Japón en negro del Festival de San Sebastián.

En la carrera del prolífico autor japonés destacan obras como Akarui mirai (2003),Tokyo Sonata (Zabaltegi-Perlas, 2008), que fue Premio del Jurado de Un Certain Regard en Cannes; la miniserie Shokuzai y La mujer del espía (2020), que ganó el León de Plata a la mejor dirección en la Mostra de Venecia.

On falling, de Laura Carreira

La ópera prima de la directora nacida en 1994 retrata la precaria vida de una trabajadora portuguesa en un enorme almacén de Escocia. En la experiencia previa de la cineasta lusa afincada en Edimburgo destacan los cortos Red Hill (2018), que fue nominado en los Premios BAFTA Escocia; y The Shift (2020), estrenado en el Festival de Venecia y nominado a los Premios de Cine Europeo.

Bound in Heaven, de Xin Huo

Después de ser guionista en títulos como La ducha, 1999, Kung Fu Hustle (2004), Curiosity Kills The Cat (2006) y The Monkey King (2014), Xin Huo (Beijing, 1980) debuta tras la cámara con Bound in Heaven. La directora china narra la peripecia de un enfermo terminal y una joven atrapada por la violencia que inician una huida contrarreloj a lo largo de varias ciudades.

The End, de Joshua Oppenheimer

The End es la primera incursión en el cine de ficción de Joshua Oppenheimer (Austin, Texas, 1974). Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Bronagh Gallagher y Tim McInnerny lideran el elenco de este musical distópico sobre una familia adinerada que sobrevive en un bunker dos décadas después del fin del mundo.

Entre los trabajos previos del cineasta destacan sus obras sobre el genocidio indonesio The Act of Killing (2012), estrenada en la sección Panorama de la Berlinale y ganadora del Bafta al Mejor documental; y La mirada del silencio (2014), que obtuvo el Gran Premio del Jurado y el Premio FIPRESCI en la Mostra de Venecia. Ambos filmes optaron al Oscar al Mejor documental.