Isabel Coixet recoge el Premio Nacional de Cinematografía : "Incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro"

View this post on Instagram

Hace 30 años estuve aquí en Donosti, sentada en una terraza de La Concha leyendo las críticas sangrantes que tuvo mi primera película , llorando lo que no está escrito y creyendo que nunca podría levantarme despues de aquelllo, que nunca podría volver a hacer cine. Hoy Sábado 19 de Septiembre, treinta años y catorce películas despues, vuelvo aquí para recibir el premio nacional de cinematografía. Moraleja: Perservera, resiste, insiste .... y lleva siempre kleenex a mano por si acaso. Gracias a todos los que habeis creído en mí, cuando ni siquiera yo creía en mí. GRACIAS. ( foto @cdelamor_ ) #donosti #palante #laconcha @cineicaa #resistencia #resiliencia #kleenex ##premionacionaldecinematografía