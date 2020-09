Meter el pasado bajo el felpudo es ingenuo, dice el autor de un libro del IRA

Madrid, 9 sep (EFE).- El escritor y periodista norteamericano Patrick Radden Keefe, autor de "No digas nada", una premiada crónica sobre el conflicto norirlandés, considera que la tentación de meter el pasado "debajo del felpudo" es algo ingenuo y no hará que desaparezca: "Hubo paz pero no reconciliación" en Irlanda del Norte.

Radden, periodista de The New Yorker, ha presentado este miércoles en una rueda de prensa telemática este libro, ganador del National Book Critics Circle Award, del Premio Orwell y finalista del National Book Award, y que acaba de llegar a España, editado en castellano por Reservoir Books y en catalán por la editorial Periscopi.

El libro arranca con un hecho ocurrido en diciembre de 1972, cuando varios encapuchados secuestraron a Jean McConville, una viuda de 38 años con diez hijos a su cargo, en un barrio católico de Belfast. Todos intuían que se trataba de una represalia del IRA, pero nadie se atrevía a decirlo por el terror imperante en la época más caliente del conflicto.

El crimen no empezó a resolverse hasta 2003, cinco años después de los acuerdos de paz del Viernes Santo, al desenterrar los restos mortales de McConville en una playa solitaria.

A partir de la investigación de ese hecho, el periodista realiza una crónica del "código de silencio" sobre el IRA e Irlanda del Norte "porque hay muchas cosas que la gente sabe que habían pasado pero nunca se hablan de forma abierta", ha indicado Radden

Hay una tendencia a la negación, "el deseo de coger el pasado y meterlo debajo del felpudo y que desaparezca, pero no hablar del pasado no elimina un conflicto como este, al contrario, hace que cobre más poder", ha señalado el periodista.

Y en Irlanda del Norte sigue habiendo mucha tensión, "hay paz pero es muy fría", ha dicho Radden, para quien tendrán que pasar generaciones para que la situación se resuelva.

Cincuenta años después de ocurridos los hechos que investigó para este libro, "la historia está viva y es peligrosa", sostiene el escritor que ha expresado su sorpresa por el hecho de que las suspicacias sigan tan vigentes entre los jóvenes norirlandeses en la actualidad: "No es algo político sino como si fueran hooligans, algo muy tribal e identitario".

Porque, ha destacado, en Irlanda del Norte "hubo paz pero no reconciliación y es necesario un proceso en el que se vea cómo tratar el pasado".

A partir de su investigación, el autor retrata la profesionalización de las milicias republicanas, la guerra a veces sucia del estado británico, la escalada de violencia por parte del IRA y, sobre todo, la evolución ideológica de algunos de sus protagonistas, especialmente la de Brendan Hughes y Gerry Adams, o la de Dolours Price, quien se enroló en el IRA a temprana edad y estuvo implicada, entre otros atentados, en la ejecución de Jean McConvill.

El objetivo era escribir un libro que fuera asequible de leer para personas que incluso no se interesan por Irlanda o por el terrorismo. "No quería hacer una historia de los "troubles" sino sobre personas", ha indicado el periodista.

"La historia de este conflicto se ha escrito siempre desde un punto de vista, desde un lado o del otro, hay libros de detractores y de partidarios de ambos bandos" ha explicado el escritor que señala cómo el expresidente del Sinn Féin "en la mayor parte de la literatura que hay sobre los 'Troubles' (como se conoce el conflicto) es o un pecador o un santo". Pero -ha agregado- lo que él ha intentado reflejar es su complejidad.

Gerry Adams "es un secreto andante, un secreto con patas incluso para él mismo y creo que si tiene un diario, miente probablemente en él. Nadie llegará al fondo de su corazón ni su mente", sostiene el escritor.

Respecto a cómo afectará el Brexit a Irlanda del Norte, el periodista norteamericano ha considerado que provocará más conflicto y más tensión pero a largo plazo ha vaticinado que puede llevar a una Irlanda unida. EFE

