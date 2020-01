El festival Mad Cool podría abandonar Madrid en 2021 por desacuerdos con el Ayuntamiento

El festival Mad Cool, celebrado en Madrid desde 2016, podría abandonar la capital española de cara a la edición de 2021. Así lo han confimado fuentes de la organización a El País, las cuales señalan que la ampliación del Ifema, el recinto donde tenía lugar, les deja sin alternativas reales ya que las ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid son espacios "inviables" al ser "más pequeños, peor comunicados y sin buenos servicios".

Según añaden las mismas fuentes del Mad Cool, estas opciones convertirían el evento en "otra cosa que nada tiene que ver con el actual festival". "Lo que estamos solicitando es un apoyo de continuidad para el festival. A día de hoy no nos lo aseguran y no podemos seguir con el proyecto, invirtiendo y arriesgando, si no vemos un respaldo por parte de los organismos públicos", agregan desde la organización.

Por su parte, Martinez-Almeida, actual alcalde de Madrid por el Partido Popular, ha subrayado este viernes en declaraciones a la prensa "el interés del Ayuntamiento por que el Mad Cool se mantenga en la ciudad de Madrid". Además, confirma que "desde el área de urbanismo han habido reuniones con los promotores del Mad Cool para encontrar una ubicación adecuada a las condiciones del festival" y que confía en que finalmente "se pueda quedar". Pero, por ahora, su próximo destino sigue en duda.