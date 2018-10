Muere a los 94 años el titán de la canción francesa, Charles Aznavour

El cantante y actor francés Charles Aznavour ha fallecido este lunes a los 94 años de edad, según ha informado la agencia AFP. Aznavour fue encontrado en su domicilio en Apilles (Francia), donde acababa de regresar de una gira por Japón después de haber tenido que cancelar varios conciertos este verano tras una caída por la que se fracturó un brazo.

Nacido en París en 1924 de padres armenios, está considerado uno de los principales embajadores de la música francesa gracias a interpretar himnos conocidos mundialmente como Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà o La Bohème. En su haber siempre quedarán sus 1200 temas cantados en siete idiomas distintos, los conciertos con los que recorrió 94 países y sus más de 100 millones de copias vendidas durante siete décadas de carrera.

Aznavour también fue una figura estrechamente ligada al cine,ya que actuó a las órdenes de directores de la talla de Truffaut y Michael Winner con papeles junto a Jean Cocteau, François Truffaut o Claude Chabrol, y prestó su música a diversas producciones incluso en la última década. Entre ellas, For me, formidable para la película Siete almas de Will Smith.

Su leyenda, en cualquier caso, estará siempre asociada a la canción, a los títulos que convirtió en clásicos en el mundo entero y también a los que compuso para otras grandes figuras, como Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Maurice Chevalier o Johnny Hallyday, fallecido en 2017.

Aznavour consideraba que solo la muerte le bajaría de los escenarios y, pese a su edad avanzada, mantenía en su agenda citas para los próximos meses, como un concierto en Bruselas el próximo día 26, u otros dos en París en noviembre, seguidos de una pequeña gira por Francia.