Bronca entre Ribó y Ábalos al quedar excluidas las ciudades de las ayudas del Gobierno al transporte público

El reparto del fondo de 800 millones de euros habilitado por el Gobierno para compensar las pérdidas del transporte público como consecuencia de la crisis del coronavirus ha generado una gran polémica con cruce de reproches y críticas públicas en redes sociales entre dirigentes políticos de Compromís y PSOE, con el alcalde de València, Joan Ribó, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como grandes protagonistas.

Y es que, salvo que haya alguna rectificación, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València no obtendrá financiación de esta primera inyección económica del Estado.

Fuentes del Ministerio de Transportes que dirige el valenciano Ábalos (PSOE) han informado a eldiario.es que esta partida está destinada a paliar la pérdida de ingresos de las empresas de transporte como consecuencia del parón forzado por la pandemia. Se incluyen ayudas al transporte interurbano, metros, tranvías y áreas metropolitanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado domingo a los dirigentes autonómicos la creación de un fondo de 5.000 millones de euros para cuestiones exclusivas de movilidad, de los que cerca de 800 millones será para compensar la pérdida de ingresos. El president Ximo Puig reclamó hace un mes que se pusieran en marcha fondos de ayuda al transporte público, dado que la movilidad será una cuestión clave en la "nueva normalidad".

El criterio de compensación es el mismo para todos los territorios: se calcula sobre los ingresos de 2018 el importe perdido durante los tres meses de parón -un 33%, según los cálculos de Fomento- y se reparte a las comunidades autónomas, no a los ayuntamientos o autoridades de transporte, han explicado desde el departamento que dirige Ábalos.

Al respecto, desde la Conselleria de Movilidad que gestiona el también socialista Arcadi España han confirmado que se facilitaron al Ministerio datos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y de las líneas de buses interurbanos que dependen del Gobierno autonómico y han asegurado que las empresas municipales de transportes de Madrid o Barcelona tampoco recibirán ingresos de este fondo. Es decir, que la transferencia se hará a las autonomías y ellas decidirán a qué empresas públicas lo destinan.

Con este cálculo, según informaba la Cadena Ser, los Gobiernos autonómicos de Madrid y Barcelona se llevarán la mitad de esos 800 millones de euros previstos para esta partida, mientras la Generalitat Valenciana desconoce aún la cuantía que le corresponde.

El reparto no ha gustado nada al alcalde de València, quien ha interpelado a Ábalos y ha calificado de "intolerable" que la tercera ciudad de España se quede fuera de estas ayudas. La respuesta de Ábalos no se ha hecho esperar: el ministro ha explicado que "el fondo de transporte que ahora se aprobó es para transporte de competencia autonómica y por tanto no incluye ni a la ciudad de Valencia ni a ninguna otra ciudad. En ello estamos trabajando con ministerio de Hacienda", dando a entender que habrá un segundo fondo de ayudas para empresas municipales.

José Luis, con todo el respeto que te tengo como ministro, no es la primera vez: hay que recordar que al área metropolitana de Madrid se le financia cada año el transporte público con 126’9 millones; a Barcelona con 109’3 millones... ¿y a València? A València con tan solo 10. — Joan Ribó (@joanribo) June 10, 2020

Sin embargo, Ribó no ha quedado satisfecho con la explicación y ha recordado al ministro el agravio que viene sufriendo el área metropolitana de València desde hace años en lo que financiación del estado se refiero: "José Luis, con todo el respeto que te tengo como ministro, no es la primera vez: hay que recordar que al área metropolitana de Madrid se le financia cada año el transporte público con 126’9 millones; a Barcelona con 109’3 millones... ¿y a València? A València con tan solo 10".

El diputado valenciano por Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también ha intervenido en la polémica al afirmar que ese mismo agravio se da cuando casi el 50% del fondo para transporte se destina a Madrid y Barcelona, dos áreas metropolitanas que ya tienen su transporte público financiado en lo Presupuestos Generales del Estado, mientras que la EMT de València ha quedado fuera de las ayudas presupuestarias.

Por su parte, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez (PSOE), ha querido mediar en la polémica al afirmar que ese agravio solo de corregirá "con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE): "Pero ahora hablamos de otra cosa, de paliar el déficit del transporte generado por el COVID19. El ministerio ha dado el paso para paliar el autonómico y el siguiente será para ayudar al municipal. Estamos juntos/as en esto".