El cardenal Cañizares insiste en el "riesgo para España" que supondría un gobierno de PSOE y Unidas Podemos

El polémico cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha afirmado este martes que la posible conformación de un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos comporta un nuevo proyecto cultural y una configuración de la sociedad que suponen "un riesgo para España".

En la inauguración de un centro de acogida en València, Cañizares ha asegurado, al ser preguntado por las críticas que ha recibido su artículo "Reflexiones al hilo de los hechos", que lo importante "es defender la verdad". Según él, es algo que ha hecho "siempre" desde que es sacerdote.

"Yo no critico, simplemente estoy en alerta, y alerto de lo que puede pasar, lo que está pasando es algo muy grave para el futuro de España, y nadie me lo puede negar", ha expresado. También ha dicho que no entiende "las críticas" que ha recibido y ha reclamado un "examen de conciencia".

En su artículo, Cañizares considera que el preacuerdo de gobierno "entre socialistas y socialcomunistas" ha causado "conmoción" y tiene unas "connotaciones culturales, antropológicas y una nueva visión de la realidad que van más allá de lo económico y dejan o generan una preocupación grande".