Oltra sobre la financiación: "Con qué cara vamos a decir que se ha arreglado el problema si estamos igual"

Se veía venir. Los temores del Consell se confirmaron el martes en el Senado y este miércoles se ha puesto la guinda: Pedro Sánchez ha aplazado la reforma del sistema de financiación para, al menos, 2020. El anuncio, aunque previsible, no ha sentado nada bien en el Ejecutivo valenciano, especialmente en el sector que no comparte color político con Sánchez.

"Ya nos han dado unas cuantas uvas desde que caducó el sistema de financiación", ha recordado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en una rueda de prensa este miércoles, señalando que las reivindicaciones no van a cambiar: "Lo que valía para Montoro, vale para Montero", ha advertido. "No hay motivo para cambiar nada" ha dicho en referencia a las reivindicaciones "porque no ha cambiado nada, solo el Gobierno de España". "Con qué cara vamos a decir que se ha arreglado si estamos igual", ha apostillado Oltra.

La reforma del sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014, ha sido el principal caballo de batalla del Gobierno autonómico en su contienda con el central. El anuncio de Sánchez, que parece dar por zanjado este tema hasta los dos próximos años -aunque sí ha prometido mejoras-, rompe el discurso reivindicativo valenciano. Y también deja en el aire el eje 5 del Acuerdo del Botánico, que recuerda a diario el Ejecutivo autonómico. Para el Consell, la financiación ha sido invocada con cada anuncio, con cada norma, con cada medida.

No obstante, la vicepresidenta insiste en que "las reivindicaciones son las mismas". "Sólo hace falta voluntad política para cambiar el sistema de financiación. La Comunitat Valenciana no puede esperar cuatro años más, las reivindicaciones son las mismas, más perentorias con el tiempo y cada día perdemos oportunidades", ha señalado Oltra.