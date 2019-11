PSOE y Cambiemos Orihuela exigen la dimisión del alcalde de Orihuela tras concluir la Fiscalía que cobró seis años sin ir a trabajar

Las conclusiones de la Fiscalía sobre la polémica vida laboral del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, que evidencian que cometió un delito de apropiación indebida por cobrar seis años sin acudir a su puesto de trabajo como asesor en la dirección territorial de Sanidad en Alicante, vuelven a vislumbrar un futuro incierto para el político del Partido Popular.

PSOE y Cambiemos Orihuela han reclamado este miércoles la dimisión de Emilio Bascuñana y han dejado en manos de Ciudadanos, socio del PP en el gobierno local, la posibilidad de intentar de nuevo una moción de censura que expulse al antiguo presidente provincial de Cruz Roja de la casa consistorial. Pero el partido naranja, de momento, ha desinflado cualquier posibilidad.

“Desde Cs creemos que aún es pronto para pronunciarse hasta que el expediente no avance más”, aseguran fuentes autonómicas. “Habrá que esperar a conocer lo que determine la Fiscalía de Orihuela y se pronuncien los tribunales. En cualquier caso, si se confirman los hechos seremos contundentes en denunciar este tipo de actuaciones”, añaden estas mismas fuentes.

En julio de 2018, en un escenario similar al actual, con PP y Cs gobernando en coalición, el partido que entonces dirigía López-Bas frustró la moción de censura promovida por el PSOE al proponer su propio portavoz.

Ahora, el PSOE, con 5 regidores y Cambiemos Orihuela, con tres, necesitarían de los cinco ediles del partido naranja para superar los 13 asientos que establece la mayoría absoluta. Por ello, la portavoz municipal socialista, Carolina Gracia, ha recordado en rueda de prensa este miércoles que “fueron otros los que bloquearon esa iniciativa y por lo tanto les toca reflexionar sobre lo que no supieron hacer en ese momento si van a tener la capacidad y dignidad de hacerlo ahora”, en alusión a Ciudadanos.

“Hay que recordar que cuando Ciudadanos decidió no pedir explicaciones al señor Bascuñana, cuando además se permitió el no apoyar y el no votar la moción de censura, dejó claro que le interesaba que el alcalde fuese Emilio Bascuñana y no Carolina Gracia”, ha insistido. La regidora socialista ha presionado a los socios del PP para que se piensen la moción de censura: “Ya está bien, ya ha pasado el tiempo y ya tienen la documentación que pedían. Alegaban que si había algún tipo de resolución administrativa y penal ya se lo pensarían y ahora ha llegado el momento de pensar”, ha dicho.

“Tienen que pensar si van a seguir siendo cómplices de que un señor como Emilio Bascuñana siga estando al frente de la alcaldía de Orihuela porque a veces es necesario tener la vista larga y pensar que tu responsabilidad va más allá de permanecer intocable o cómodamente en un equipo de gobierno”.

Por su parte, el Partido Popular ha restado importancia a la actuación de la Fiscalía. “Es un expediente que Conselleria ha llevado a Fiscalía pensando que puede haber un indicio de algún tipo de delito que hasta la fecha no lo hay, y estamos seguros que no lo va a encontrar. Lo único que ha habido hasta la fecha ha sido un movimiento de papeles de un lado a otro y seguimos sin tener nada contra el alcalde Emilio Bascuñana”, ha señalado el portavoz municipal del PP Rafael Almagro.