El PSOE presenta una moción de censura al alcalde de Orihuela que nace muerta por la “falta de voluntad” de Ciudadanos

“Se pensaban que no íbamos en serio y hoy les hemos demostrado que sí”, reconoce a este medio la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, que en la mañana de este martes ha anunciado una moción de censura contra el alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana a quien la conselleria de Sanidad ha abierto un expediente informativo por haber estado siete años cobrando de la Dirección Territorial de Alicante s in acudir a trabajar a su puesto de médico.

Sin embargo, la propuesta nace muerta por la negativa de Ciudadanos (Cs) de apoyarla. Los socialistas, con ocho concejales, necesitarían cinco votos más para lograr desalojar al primer edil. Cuentan con los dos de Cambiemos Orihuela (Esquerra Unida y Los Verdes) con quienes se han reunido. Pero faltarían tres apoyos más, los que únicamente puede aportar el partido naranja, actualmente socio de gobierno del PP, que no parece estar dispuesto a firmarla.

Según ha explicado Gracia en rueda de prensa, el partido que en la localidad dirige Juan Ignacio López Bas les has contestado que “no les conviene”. “Con esta afirmación dejan claro que prefieren mantener a Bascuñana en la alcaldía a pesar de todo”, ha argumentado. El encuentro entre ambas formaciones, que apenas ha durado treinta minutos, no permitiría a los socialistas presentar alternativa en Orihuela. Falta por saber la respuesta que da Cs a los medios de comunicación sobre la propuesta del grupo municipal de Gracia. Este medio ha intentado sin éxito hablar con López Bas y el partido tiene previsto dar su versión en las próximas horas.

Con todo, Carolina Gracia ha avanzado que desde el PSOE van a depositar la moción de censura en una notaría de la ciudad este miércoles por la mañana, pese a que actualmente no cuentan con el mínimo de firmas que establece la ley del Régimen Local. De esta forma le dan unas horas de tiempo a Cs para que sopese su decisión y cambie de opinión. “Si algo tenemos claro es que vamos a agotar todas las posibilidades, no renunciando en ningún momento a poder quitar a Bascuñana de la alcaldía”, ha añadido.

Los argumentos de los socialistas es que “ya no hay excusa de alargar esta situación y sobretodo de que Bascuñana se mantenga ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de Orihuela”. “Lo que ha motivado la moción de censura es la deslealtad, falta de explicaciones y lo más grave las mentiras del alcalde”, ha asegurado. “Esta situación política no es fácil –ha añadido en rueda de prensa-, y a nosotros nos gustaría que todos los grupos municipales apoyaran esta propuesta y que se permitiese el cambio que Orihuela necesita”.

Para el PSOE, “no hace falta tiempo”, ni tampoco “esperar a la presentación de una supuesta información” por parte de Bascuñana para defender su inocencia, quien según Gracia podría haberla mostrado “desde el primer minuto y no ahora”; “básicamente tenemos claro que no es que no quisiera darla sino que no puede defenderse de ninguna manera”.

Un gobierno feminista y social

Según el documento que recoge la moción de censura, el PSOE propone un gobierno local feminista y comprometido con la igualdad” que recoge propuestas que van desde crear una la línea de subvenciones para empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género o potenciar el Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género (Sevamig) y que “tristemente se ha visto deteriorado”.

Otros de los ejes del hipotético gobierno encabezado por Gracia sería su “carácter social”, que se traduciría en un “plan de choque con medidas urgentes para paliar las desigualdades”, como las ayudas para el pago del IBI a personas con recursos reducidos o subvenciones a empresas para el fomento de la contratación indefinida, entre otras. La portavoz del grupo municipal socialista también ha prometido llevar a cabo una “apuesta clara por el Patrimonio Histórico” o un “compromiso con la pedanías y Orihuela Costa.