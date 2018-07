El informe de la Conselleria de Sanidad confirma que el alcalde de Orihuela cobró sin ir a trabajar durante siete años

El informe de la Conselleria de Sanidad sobre la vida laboral del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, constata que no acudió al puesto de trabajo al que estaba adscrito durante los años 2007 a 2014, tal y como reveló en exclusiva eldiario.es el pasado 29 de mayo. Esa es la conclusión a la que se llega después de escuchar a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien este miércoles ha desgranado punto por punto ante el pleno de las Corts las averiguaciones que su departamento viene realizando desde el pasado 1 de junio.

La consellera, que ha explicado la investigación a preguntas de la diputada de Compromís Mireia Mollà, ha explicado que de los datos presentes en los archivos de la Generalitat se concluye que, pese a que Bascuñana tenía una adscripción funcional a la dirección territorial de Sanidad en Alicante desde el 1 de noviembre de 2007 hasta abril de 2013, cuando pasó a coordinar el centro de salud de Almoradí hasta enero de 2014, no consta ningún registro informático de su trabajo. "En el registro de entrada de la dirección territorial no consta ni la adscripción funcional", ha afirmado.

Ana Barceló, consellera de Sanidad, en su intervención de las Corts.

"No se ha encontrado ningún documento descriptivo de las funciones supuestamente encomendadas, ni el objeto, ni el contenido, ni la misión del trabajo. No hay constancia entre los funcionarios consultados de que el Doctor Bascuñana hiciera acto de presencia física en la Dirección Territorial de Alicante, ni tienen constancia de su paso por ella. Tampoco consta que tuviera despacho en la Dirección Territorial", ha explicado Barceló ante la Cámara valenciana.

Así, ha concluido la consellera, "no se puede constatar que el citado funcionario -el alcalde de Orihuela- hiciera tareas o realizara actividades durante ese periodo". Lo que sí se ha podido constatar -ha añadido Barceló "es que, de haberlas hecho, no quedaron registradas ni constan en la Dirección Territorial de Alicante".

"Esta Conselleria no tiene constancia del registro de la entrada en el Registro de la Dirección Territorial de documentos relativos a la Resolución de Adscripción funcional del señor Bascuñana. Ni tiene constancia del expediente físico funcional desde 2007 a 2014", ha sentenciado.

La consellera ha anunciado que va a abrir un expediente informativo para depurar responsabilidades y valorar si se pueden tomar otro tipo de medidas.

Este demoledor informe deja en evidencia al alcalde de Orihuela que ha negado que no trabajara sin aportar ni una sola prueba desde que eldiario.es publicara que no acudió a su puesto de trabajo mientras era presidente de Cruz Roja en Alicante. La oposición PSPV, Cambiemos Orihuela y Compromís, su propio partido el PP y sus socios en el ayuntamiento Ciudadanos estaban esperando el informe de la Conselleria de Sanidad para actuar y no se ha descartado la moción de censura.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha comparado la incomperecencia de Bascuñana en la dirección territorial con el "máster de Cristina Cifuentes o la carrera de Pablo Casado". Mollà ha asegurado que Bascuñana debería abandonar la alcaldía de Orihuela y que el PP lo debería dejar caer.