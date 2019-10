El PSPV reivindica el proyecto de presupuestos de Sánchez y llama a la movilización para el 10N

El coordinador de campaña del Comité Electoral del PSPV, José Muñoz, ha destacado este lunes la importancia de la movilización en las elecciones generales del 10 de noviembre y ha presentado el documento 'Ahora, Avance: 10 razones para la Comunitat Valenciana', que describe los motivos por los cuales a la región le interesa un gobierno de Pedro Sánchez en Madrid.

Muñoz, que ha presidido una reunión con integrantes socialistas de las candidaturas valencianas al Congreso y al Senado, ha advertido que "una Comunitat Valenciana desmovilizada puede convertirse en un Comunitat sin un Gobierno que se preocupe por las necesidades e intereses de todos los valencianos y valencianas".

Sobre la campaña electoral, ha señalado que "todos los partidos políticos, a excepción del PSPV-PSOE, están intentando importar la cuestión catalana a la Comunitat". "Es un problema que nos preocupa a todos, pero no es un problema interno nuestro", ha dicho, pero ellos no van a "importar problemas ajenos, la Comunitat Valenciana no se encuentra en una situación ni política, ni social, como la que vive Cataluña".

Respecto a los motivos descritos en el documento para apoyar un Gobierno del PSOE en Madrid, ha calificado de "fundamental" la reforma del sistema de financiación: "La ministra María Jesús Montero se comprometió a esta reforma como ya había hecho el presidente Pedro Sánchez" y "se mostró partidaria de aplicar el criterio de población, algo que siempre se ha reclamado desde la Comunitat Valenciana".

Otra razón que aparece en el documento es "la gratuidad de la AP-7, una reivindicación histórica de los valencianos y valencianas que sólo ha sido posible gracias a un Gobierno socialista" ha señalado Muñoz.

"La emergencia climática, el Salario Mínimo Interprofesional o la ampliación del permiso de paternidad son realidades que van de la mano de un gobierno progresista que cumple con las necesidades de los valencianos y valencianas", ha explicado el también secretario de Organización, quien ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas: "Es fundamental que se acuda a votar, porque sin movilización existe la posibilidad de que haya de nuevo un bloqueo en España y eso no lo podemos permitir".

Muñoz ha recordado también que en los Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante "se confirmaba sobre un papel y más allá de promesas el compromiso del Partido Socialista con la Comunitat Valenciana". "Aparecía que el 10% de las inversiones del Estado serían para la Comunitat conforme a nuestro peso poblacional", ha incidido, algo que "podría haber sido una realidad, pero se quedó en el aire gracias al acuerdo extravagante entre el PP, Ciudadanos e independentistas".