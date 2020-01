Ananda Dansa s’acomiada en Les Arts després de quasi 40 anys: "És una festa amb les persones que estimem"

Tot està quasi preparat per al gran dia de l’estrena. Els ballarins i les ballarines no porten el vestuari oficial, l’espai no és el definitiu, ni tampoc estan acompanyats de la imponent Orquestra de València, que guiarà musicalment tots els artistes. “Ara estem a soles, treballant els últims punts de la coreografia i perfeccionant-ho tot perquè l’espectacle siga redó”, explica la coreògrafa i directora d’Ananda Dansa, Rosángeles Valls.

La companyia valenciana inaugura el pròxim 17 de gener ‘Les Arts és Dansa’, el primer cicle que el Palau de les Arts dedica íntegrament a aquesta disciplina. L’espectacle Âtman, el comiat és, a més, la peça amb què aquesta companyia s’acomiada de l’escena, després de quasi 40 anys de trajectòria artística, i també el seu debut en el Palau de les Arts. “És una festa d’acomiadament, però també és una festa de retrobament amb totes les persones que estimem”, assegura Valls, minuts abans de començar un dels últims assajos abans de canviar a la sala definitiva, la del Teatre Martín i Soler.

La directora i cofundadora de la companyia, Rosángeles Valls, que recentment ha estat guardonada amb la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts, proposa en aquesta obra una reflexió artística al voltant de la violència masclista amb un equip format per artistes molt especials, ja que tots han treballat alguna vegada amb la companyia: "Són una mostra representativa del cor d’Ananda Dansa"

L’equip està integrat per 17 ballarins, l’actriu Rebeca Valls, l’intèrpret de cant d’estil Jonatan Penalba, a més dels músics de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, sota la direcció del també valencià Cristóbal Soler. La composició musical la signa un col·laborador habitual de la companyia, Pep Llopis, feta a partir de cançons tradicionals valencianes. De fet, serà una ocasió única per a sentir cançons populars valencianes interpretades per l’OCV. Rosángeles Valls s’encarrega dels elements escènics d’aquesta obra, amb vestuari de Pascual Peris, il·luminació d’Antonio Castro i textos i lletres dels temes musicals d’Amparo Panadero.

A més de l’estrena el dia 17, la funció també s’hi podrà veure els dies 19, 22, 25, 26 i 31 de gener, i l’1 i 2 de febrer.

Una vida dedicada a la dansa

“Âtman significa ‘ànima’ i comiat és també la llicència per a marxar, el permís per a partir i és el que fem ara”, defineix Valls. Amb aquesta coproducció, el Palau de les Arts ha volgut reconéixer la trajectòria d’Ananda Dansa després de quasi 40 anys d’experiència, amb actuacions en més de 25 països.

Fundada pels germans Rosángeles i Edison Valls, Ananda Dansa s’ha consolidat com una de les companyies més importants de l’Estat espanyol en el repertori de creació contemporània. Amb seu al Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna, atresora un palmarés ben ampli amb deu premis Max, el Premi Nacional de Dansa i la Medalla d’Honor del Consell Valencià de Cultura, entre altres reconeixements.

Amb aquesta obra el Palau de les Arts inaugura el cicle ‘Les Arts és Dansa’, que inclou també les actuacions de la Companyia Nacional de Dansa i de María Pagés Compañía.