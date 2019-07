Arranca el FIB en su 25 aniversario con Kings of Leon, Lana del Rey y Vetusta Morla como reclamo

El Festival Internacional de Benicàssim celebra este año una de sus efemérides más especiales con su primer cuarto de siglo superado. Del 18 al 21 de julio subirán al escenario nombres tan destacados como Lana del Rey, Fat Boy Slim, Kings of Leon, The 1975, Vetusta Morla, Franz Ferdinand o Jess Glyne.

Tal como indicó la organización, a pesar de que este año cumplan 25 años llenando Benicàssim de música se espera menos público que en la edición anterior, donde acudieron cerca de 170.000 personas en cuatro jornadas de conciertos. La de este 2019 viene con cuatro escenarios en los que se podrá escuchar música pop, indie, rock y electrónica.

A partir de las 19.00 horas de este jueves el recinto de festivales de Benicàssim se abrirá para dar comienzo a los conciertos, que se prolongarán hasta el domingo. De momento la organización continúa ultimando el montaje y las infraestructuras a buen ritmo y sin contratiempos. No obstante miles de ‘fibers’ ya comenzaron a acampar a principios de semana atraídos por los conciertos y las actividades gratuitas previas al arranque del festival.

La programación de los conciertos gratuitos como ‘Rock this Town’ se alargaron hasta la misma noche del miércoles con la actuación de bandas valencianas emergentes, artistas invitados y los finalistas de Proyecto Demo 2019 de Radio 3 con nombres como Bluet, Johny B Zero, We Used to Pray, Las Auténticas, Dandy Wolf, Esjava, Olivia is a Ghost, Ginebras y Badlands. Durante las tres noches previas al festival también ha tenido lugar por primera vez el Midnight By FIB en las salas Buddha y Casablanca. Además este año el FIB anunciaba la inauguración de un espacio dirigido a los amantes de la electrónica en el que cada día y noche se podrán escuchar sesiones que se mueven desde la música house y disco hasta el techno.

La organización del festival también ha indicado la localización de los puntos violeta contra el acoso sexual en la zona de acampada y los conciertos. Si alguna persona es testigo o sufre algún tipo de acoso sexual, comportamiento o intimidación durante su estancia en el festival quedan habilitados puntos con personal y voluntarias especializadas de la Cruz Roja: “No hay justificación para el acoso sexual, abuso o comportamiento sexista y cualquier asistente al festival que haya cometido dicho comportamiento será procesado inmediatamente acorde al peso de ley”.