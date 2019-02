El Circ més innovador arriba al Teatre Principal de la mà de la companyia francesa The Rat Pack

El Teatre Principal de València inicia el seu cicle de companyies internacionals amb la presència de la francesa The Rat Pack, que portarà a l’escenari del carrer Barques el seu espectacle Speakeasy els dies 23 i 24 de febrer.

L’espectacle està interpretat per Clara Huet, ballarina aèria i actriu, Ann-Katrin Jornot, acròbata voladora i equilibrista, Andrea Catozzi, acròbata, actor i ballarí, Guillaume Juncar, roda cyr i acròbata, Xavier Lavabre, acròbata i portador i Vincent Maggioni, pals xinesos i acròbata. La direcció d’escena és de la companyia amb Régis Truchy i la música de Chinese Man.

Speakeasy és el nom que tenien els bars clandestins dels Estats Units durant la llei seca, l’origen de la paraula es remunta a les restriccions de l’època ja que els clients havien de parlar en veu baixa quan demanaven alcohol. El club, lloc clau de les pel·lícules de gàngsters, és el l’ambient tancat, fosc i lúgubre on es desenvolupa l’espectacle. Un bar clandestí dels Estat Units als anys 30 del passat segle.

Els acròbates de The Rat Pack ofereixen al públic un espectacle dramàtic que beu de les referències i els clixés del cinema negre, barrejant totes les disciplines del circ aconseguixen un espectacle que hi ha que descobrir a poc a poc, com en un film d’acció i al ritme de la banda sonora original dels Chinese Man.

Igual que en un guió de pel·lícula, la composició de l’espectacle descansa sobre el col·lectiu i sobre les interaccions que es produeixen entre els artistes. El nombres i les disciplines circenses desapareixen per a deixar espai a una alegre i impressionant dinàmica d’equip en acció permanent amb els seus prototips: el cap de la màfia, la seua dona, el seu home de confiança, una xica “pin-up”, el barman i un bandit que transformen l’escenari en un plató cinematogràfic.