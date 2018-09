La Diputació de València reconeix que està col·lapsada desprès de les queixes d'impagaments en 'Sona la Dipu'

Rebombori a Sona La Dipu. El Programa musical de la Diputació de València que fomenta la creativitat i el llançament de nous valors de la música està sonant de valent i no dalt dels escenaris, sinó als despatxos. Una quinzena de bandes que hi han format part s'han organitzat per exigir a la diputació que els hi paguen les actuacions que els deuen.

El col·lectiu reclama que, entre tots, se'ls deuen 65.000 euros més IVA de concerts, una quantitat que per a les bandes menudes significa la possibilitat o no d'autoeditar-se un disc o finançar-se una gira. Desprès d'acudir a un mitjans de comunicació aquesta setmana, la diputada de joventut Isabel García Sánchez els ha rebut dimecres 5 de setembre per escoltar-los personalment.

A falta de poder parlar amb el col·lectiu, que només ha donat com a portaveu un correu electrònic, la diputada socialista ha assenyalat a eldiario.es que el deute ronda els 44.000 euros i correspon als concerts de l'any 2017, i “un o dos” del 2016. I atribueix els 20.000 euros de diferència al fet que serien concerts d'enguany que encara entren en termini de pagament.

Més enllà del ball de xifres, el problema sorprèn encara més en una institució que té superàvit i que per al 2018 ha pressupostat 900.000 euros només per a Sonaladipu. En parlar amb la diputada Isabel García Sánchez ho ha atribuït a la “lentitud i el col·lapse de l'administració”, i assegura que els pagaments estan congelats a l'àrea d'Intervenció per diferents causes administratives.

“ És una qüestió de canvi de procediments a l'àrea, a partir del 2017, vam fer canvis administratius i ara hi ha set passos per portar un control més exhaustiu de les contractació que la faça més transparent, però col·lapsa l'administració, per al 2018 ja tenim els tècnics rodats i tot anirà més ràpid”, ha assenyalat García Sánchez.

Però sí que hi ha d'altres grups, sobretot els grans que serveixen de promoció dels que comencen, que sí han cobrat. García Sánchez ho atribueix a la falta d'experiència dels grups que promouen. “Hi ha moltes casuístiques, però no és un problema polític, sinó relacionats amb què no tenen tots els documents que calen, l'alta a hisenda, la factura electrònica, ara ja no acceptem per exemple plataformes de facturació,...”, explica García Sánchez via telefònica.

Per això una de les conclusions de la reunió amb els artistes ha estat que la diputació organitzarà a l'octubre una jornada de formació en gestió professional de la música per a donar suport en aquestes qüestions als grups.

La diputada ha entonat un mea culpa perquè “hauriem d'haver tingut una relació més fluïda” i s'ha compromés en que a partir de dilluns que ve, es revisen un a un els expedients per agilitzar els pagaments.

Les bandes del Sona la Dipu van recórrer al 2017 els escenaris del Primavera Sound, el Low Festival, el Festival dels Arts, el Warm Up, el Vinya Rock, el Deleste, el Fuzzville, el WAM Estavella Llevant i la Fira de Juliol de Vivers de Valèncoa, entre uns altres, a més de participar en el SXSW d'Austin (Texas) amb Dûrga, un dels guanyadors. La gira del 2018 acabarà a finals de setembre.