‘IVAM Shots’, un recorregut en format breu per la història de l’art modern

‘IVAM Shots’ és la nova iniciativa que llança l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per a gaudir del museu des de casa. Es tracta d’una selecció d’algunes de les obres més rellevants de la Col·lecció de l’IVAM comentades pels comissaris mateixos del museu en format breu i que es pot consultar a través de la pàgina web (‘ivam.es’).

‘IVAM Shots’ recorre la història de l’art modern a través de diversos moviments artístics com l’art pop, l’art cinètic o l’‘art brut’ i de diferents disciplines com l’escultura, la pintura o la fotografia.

Entre les obres que conformen aquesta selecció, triades per conservadors mateixos del museu de les quasi 12.000 que componen la Col·lecció de l’IVAM, destaca la importància de ‘Dona amb mirall’ (1936-37) de Julio González, una escultura mòbil d’Alexander Calder o un dels paisatges matèrics de Jean Dubuffet.

Els experts en art també han triat ‘The Critic Laughs’ (1971-1972), un dels objectes icònics de la vida quotidiana que reinterpreta Richard Hamilton, una de les fotografies que va realitzar Robert Frank en 1991 amb motiu de la seua estada al Líban i una pintura de Robert Rauschenberg, una de les figures més influents de la segona meitat del segle XX.

En aquest primer lliurament d’‘IVAM Shots’ no podien faltar altres formats que també tenen cabuda en la Col·lecció de l’IVAM, com la mítica revista novaiorquesa ‘Aspen’ o les publicacions que formen part de l’exposició sobre la contracultura a València. A través d’aquest projecte l’IVAM pretén difondre el valor dels seus fons, un patrimoni que atresora fruit de contínues adquisicions i donacions acumulades des que va obrir les seues portes en 1989.

L’IVAM ha respost al tancament de les seues portes per la crisi del coronavirus mantenint el vincle amb l’exterior a través de la pàgina web, les xarxes socials i la ‘newsletter’. Amb el títol #IVAMdesdecasa, el museu ofereix vídeo entrevistes amb experts que comenten les pròximes exposicions, el curs ‘IVAM para l’art’ d’art modern en Internet i diversos materials de divulgació. Encara que no puguem passejar per les seues sales, hi ha una altra manera de visitar l’IVAM: en la xarxa.