Sala L’Horta s’endinsa en el “ritme primigeni” del grup de percussió Amores

Partint del ritme del batec d’un cor d’una mare, Jesús Salvador Chapi, Pau Ballester i Ángel García fan un recorregut per la música que pot nàixer d’objectes quotidians com ara gots, plats o el cos La proposta, el diumenge 16 de febrer a les 18 hores, s’emmarca en la línia de programació familiar que ofereix els caps de setmana el centre gestionat per la companyia L’Horta Teatre Partitures de John Cage o de Chapi comparteixen programa amb compositors com ara Steve Reich, T. De Mey, Larry Spicack o Juanjo Guillem, entre d’altres