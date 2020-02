El TEM estrena ‘Freak’, una volta de rosca a la sexualitat femenina

A l’agost de 2014, la londinenca Anna Jordan, considerada una de les dramaturgues i directores escèniques europees més importants dels últims temps, estrenava la seua obra Freak en el prestigiós Festival d’Edimburg.

Sis anys després, aquesta reflexió sobre la feminitat i l’autoimatge, que beu directament del teatre social, s’ha convertit en un text de referència internacional per la seua manera d’abordar la sexualitat entre l'humor i la desesperança. L’obra, es representarà els pròxims 28 i 29 de febrer (20:30 hores) al TEM en una adaptació dirigida per Paula Amor. Després representar-se per primera vegada a Espanya el passat mes de novembre a Madrid, Freak exposarà en l’escenari del Cabanyal-Canyamelar els problemes que suposa ser dona en la societat actual.

L’obra, estructurada com un joc d’espills entre dos dones -una adolescent i una trentanyera- planteja qüestions a l’espectador que continuen de vigent actualitat, com per què a la societat li costa tant canviar els seus rols, per què tendim a acceptar situacions de les que en realitat volem fugir, o per què les dones no dediquen més temps a escoltar-se a elles mateixes.

Es tracta d’una de les màximes de teatre d’Anna Jordan: utilitzar l’art com un agent de transformació social mitjançant el qual donar resposta a qüestions com la inclusió, la diversitat, la igualtat o la immigració. L’obra està protagonitzada per l’actriu i ballarina valenciana Lorena López, que assumeix el seu rol en Freak després de participar anteriorment en una vintena de muntatges i treballar a les ordres de directors com Jaume Policarpo, Eva Zapico, Jaime Pérez, Eduardo Vasco o Denise Despeyroux.

En cinema l’actriu ha participat en les produccions amb segell valencià Asamblea i Amor en polvo, mentre que la seua experiència en televisió inclou sèries tan conegudes com L’Alqueria Blanca, La Embajada, Parany, Señoras del (H)ampa o El vecino.