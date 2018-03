Una falla infantil que ensenya com utilitzar les xarxes de manera segura

Aitana i Ana es fan selfies i les pugen a les xarxes socials:facebook, instagram... A l'endemà algú les penja per tot l'institut i es burlen d'elles. “Allò que no posaries a la pissarra, no ho penges a les xarxes”, acaba dient el video de 41 segons.

Per a veure'l has d'anar a la Falla Xiva-Francesc De Llano, al barri de Patraix, que enguany ha dedicat el seu monument infantil a la ciberseguretat. Encapçalada per un ninot que representa un ciberdelinqüent, hi ha virus, hackers i usuaris d'internet. Compta amb 9 codis QR que en activar-los amb el mòbil obrin videos que expliquen 9 problemes de seguretat usuals i donen consells per a combatre'ls.

Tots els videos estàn protagonitzats per xiquets de la falla, com Anna i Clara, i expliquen a través de la recreació d'escenes conceptes com el grooming, que són els enganys que utilitzen els pederastes per acostar-se als joves en les xarxes; el ciberbullying, els riscos en xarxes, els virus, la necessitat de crear contrasenyes segures, la fauna digital, el phising o suplantació d'identitat, l'adicció a la tecnologia, o a què ens atenem quan utilitzem xarxes públiques.

“Hem aconseguit que els xiquets siguen conscients dels perills que enfronten en la societat digital, volem donar-los una maneta a menuts i grans, perquè encara que ja siguen natius digitals no controlen els riscos, i els entenen millor si se'ls explica algú de la mateixa edat amb qui s'identifiquen”, explica José Rosell, director de l'empresa de seguretat S2, que ha materialitzat la idea. Rosell, que també és faller de la comissió, explica que la construcció dels conceptes amb l'artista faller i amb els companys ha estat “graciosa i il·lustrativa” del desconeixement de la seguretat digital que tenim com a societat.

Aitana, de 13 anys, reconeix que l'escena en què actua és molt comuna. “Sí, moltes voltes la gent és burla de les fotos dels altres”, diu rient fins que els altres xiquets l'obliguen a reconèixer que ella també ho fa. Amb la gravació però, ha aprés alguna cosa. “No has de pujar fotos a internet perquè ja no són teues, no sabia per exemple que qualsevol persona pot agafar les imatges d'Instagram”, explica.

Un dels videos sobre ciberassetjament que es poden veure en visitar la falla:

“Es tracta que aprenguen jugant. Què sàpien fer un ús conscient de la tecnologia ”, explica Juan Puig, vice-president de la comissió Xiva-Francesc de Llano. L'iniciativa forma part del projecte d'innovació que s'ha proposat enguany la comissió i que l'ha fet pujar 6 categories en l'infantil. Però sobretot ha involucrat molt els adolescents a la falla i està tenint molt d'èxit entre el veïnat que s'acosta i prova a obrir els videos amb el mòbil.

“Les falles no es poden quedar arrere de la tecnologia”, sentència Rosell, que ha organitzat per al dissabte 17 una sessió al casal de “ProtegITs”, el tallers per als més menuts que fa habitualment l'empresa com a part de les polítiques de responsabilitat empresarial. S2 és la principal empresa valenciana en ciberseguretat i entre els seus clients hi ha institucions com el Centre Nacional d'Intel·ligència o la Generalitat.

El mateix dissabte al matí inauguraran el monument la Fallera Major Infantil i el president de la Generalitat, Ximo Puig.