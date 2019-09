Miles de mujeres declaran el estado de "emergencia feminista": "No son muertes, son asesinatos"

Si algo caracteriza los movimientos de mujeres es que con pocos recursos son capaces de hacer grandes cosas. Con farolillos, velas en un frasco, linternas o la misma luz de la pantalla y la cámara del teléfono, miles de mujeres en más de 250 municipios han iluminado las plazas de color violeta.

Las organizadoras de la protesta, que parte de la plataforma feminista de Alicante, buscaban un acto simbólico. Luz violeta frente al miedo y la oscuridad. Feminismo frente a la barbarie de 42 crímenes machistas en 2019, más de mil desde que hay datos y una mujer asesinada cada 2 días en julio.

En Valencia, la concentración ha arrancado a las 20 horas desde la Plaza de la Virgen, con numerosos dirigentes políticos acompañando al movimiento feminista. Entre cánticos y proclamas -"no son muertes, son asesinatos"-, la protesta se ha desplazado hasta la Plaza del Ayuntamiento, que recibía a las manifestantes con la fachada y la fuente teñidas del color que identifica al movimiento feminista. Lilas eran también la mayoría de paraguas que han tenido que salir momentáneamente, hasta que la leve lluvia ha dado una tregua a las manifestantes.

Al llegar, los cánticos han terminado. La plataforma feminista -buscaba una noche simbólica, recordemos- tenía preparada música fúnebre. 42 asesinadas por la violencia machista. El luto se ha instaurado pronto en un ambiente muy distinto del que había el 8M; esta vez, nada que celebrar.

El manifiesto declara el estado de "emergencia feminista", que se ampara en que el estado de emergencia se proclama en situaciones que perturban la paz de la población. "Ni el gobierno español, ni el poder judicial, ni la sociedad han asumido la obligación de preservar los derechos fundamentales de las mujeres", cargan las plataformas feministas. Así, ante la dejadez de algunas instituciones, el movimiento se alza. "Nosotras y por nosotras".

En la manifestació de la #NitVioleta clamant ben fort contra les violències masclistes i per la igualtat entre totes persones: homes i dones. Perquè sense igualtat plena no és possible una democràcia real #20S#Valènciapic.twitter.com/E7aKQlnrIf