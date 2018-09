La Diputación de Alicante cree que el lenguaje inclusivo "puede obstaculizar la comprensión" en una guía para mujeres maltratadas

La Diputación de Alicante considera que el lenguaje inclusivo dificulta la comprensión de los textos. Añadir términos en femenino en las frases o emplear vocablos de género impersonal o neutro parece convertir una lectura en una odisea. Salvo para indicar "las mujeres víctimas de violencia de género".

En la guía informativa sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género que edita esta corporación el femenenino aparece para destacar la condición de víctima de una mujer, no para dirigirse a profesionales. Las víctimas frente a los trabajadores, los jueces o los facultativos.

La responsable de Igualdad de La Fe apreció que cuando se habla de a quién acudir en caso de sufrir o tener conocimiento de una situación de maltrato se mencionan mayoritariamente en masculino. "Los facultativos", "el juez" o "los representantes sindicales", por ejemplo. La trabajadora emitió una queja por correo electrónico a la diputación, advirtiendo del uso sexista del lenguaje, especialmente grave al tratarse de una guía contra la violencia contra las mujeres. "Hablar de derechos de las mujeres maltratadas -y de sus hijas- en masculino invisibiliza a las mujeres", comenta a eldiario.es Ángela, técnica que trabaja con personal sanitario en temas de género.

La respuesta que obtuvo de la corporación provincial fue que, habiendo revisado la guía y reconociendo el uso constante de los términos en masculino, esto se justificaba por ser un contenido destinado a la divulgación y se advierte mediante una cláusula. Para estos textos, considera la Diputación -y cita en el documento- "conscientes de que las normas a utilizar pueden obstaculizar la comprensión de la lectura, siempre que sea pertinente, se usará el masculino genérico como representación del conjunto de hombres y mujeres en igualdad".

La trabajadora pública, con formación en igualdad y perteneciente a varios colectivos feministas critica que estos recursos que proceden de las administraciones suelen tener fallos bastante evidentes en el uso del lenguaje. Concretamente, explica que "si invisibilizas a las mujeres, a la mitad de la población, ya no es una guía para todo el mundo". Estos documentos se deben realizar "buscando la empatía y transmitiendo un mensaje de tranquilidad, de calma y de comprensión hacia las víctimas", recalca, señalando que ne pocos casos se cumple.

La corporación provincial alicantina, que preside César Sánchez, del PP, cuenta con una guía de lenguaje institucional no sexista, revisada por Eulàlia Lledó, filóloga especializada en investigación sobre sexismo y lengua. En este documento de 18 páginas se recomienda no utilizar el masculino como presunto genérico. "No se debe utilizar el masculino como si fuera genérico y explicar a continuación que cuando se hace es para referirse a hombres y mujeres o que no se nombran los dos géneros para no alargar el texto, puesto que de ese modo se refuerza la discriminación", indica el texto.

Recomendaciones para un uso del lenguaje administrativo no sexista de la Diputación de Alicante

"En este caso además de producir confusión y ambigüedad, las mujeres dejan de tener presencia en el plano simbólico, lo que supone ocultación, exclusión y una negación de su existencia. Las justificaciones para no utilizar un lenguaje no sexista que argumentan que su uso resulta “largo”, “repetitivo” o “poco claro”, carecen de fundamento cuando se considera que las mujeres tienen que estar representadas en el lenguaje", explica a continuación la guía de lenguaje administrativo. Justo los argumentos que utiliza la Diputación de Alicante en la respuesta a la funcionaria de Sanidad.

Además, dado que las mujeres ya forman parte de mercado laboral, "hemos de evitar que la Administración parezca un mundo masculino en el que solo los hombres tienen presencia tanto como políticos y profesionales como ciudadanos de derecho", insiste el documento.

La Xarxa de dones periodistes denuncia el caso

La red de periodistas valencianas contra el machismo en los medios de comunicación denuncia el comportamiento machista de la Diputación de Alicante por hacer un uso sexista del lenguaje. La agrupación ha emitido un comunicado en el que, defendiendo los postulados feministas y la introducción de la perspectiva de género, considera "una falta muy grave que desde una institución pública no se siga la normativa que señalan claramente las unidades de igualdad". Más aún, destacan, cuando el escrito va dirigido a las mujeres.