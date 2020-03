Un concejal de Vox en Castelló cumple la cuarentena en su farmacia en un pueblo envejecido de 172 habitantes que le pide cerrar

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Luciano Ferrer, dejó de asistir la semana pasada a los actos del consistorio tras haber coincidido en el acto en Vistalegre del partido ultra con su secretario general, Javier Ortega Smith. Ferrer, sin embargo, ha continuado trabajando en la farmacia que regenta en el pequeño pueblo castellonense de Vilar de Canes, según denuncia el alcalde socialista José María Domínguez.

La pequeña localidad, de apenas 172 habitantes, tiene una población muy envejecida y hay incluso vecinos centenarios. El alcalde ha denunciado la situación ante la Diputación de Castelló y el Colegio de Farmacéuticos y, en breve, lo hará a la Delegación del Gobierno. "Me fui a hablar con él pero no me quiso atender", lamenta el alcalde José María Domínguez en conversación telefónica con eldiario.es. "Si se quiere recluir me parece muy bien pero que no lo haga en una farmacia", añade.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Luciano Ferrer.

El farmacéutico y concejal de Vox Luciano Ferrer defiende que se encuentra "perfectamente bien" y que está tomando las medidas de seguridad correspondientes, aunque reconoce que "no ha pasado nadie por aquí". "Las instrucciones de Sanidad es que las farmacias permanezcan abiertas manteniendo las medidas de seguridad correspondientes", asegura en una conversación telefónica con este diario.

Ferrer asistió al multitudinario acto de Vox en Vistalegre, ha estado confinado el fin de semana en su domicilio "como todo el mundo" y este lunes ha vuelto a la farmacia "por obligación y por imposición".

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló abre su farmacia los lunes, miércoles y viernes. "No le va a ir nadie del pueblo, ya me lo han dicho, buscaremos alternativas", asegura el alcalde de Vilar de Canes, inquieto por la población envejecida de su localidad que se expone a un grave riesgo: "Si tengo potestad, abriremos otra farmacia y si no, habilitaremos un botiquín".

El alcalde advierte de que sus vecinos "son gente mayor y yo tengo que dar la cara por ellos". Precisamente la semana pasada los alcaldes de los pueblos del interior de la Comunitat Valenciana hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que no acudan desde las ciudades, dado el peligro evidente para la envejecida población.

Muchos de los cuadros del partido de extrema derecha en Castelló permanecen desde hace días en aislamiento tras haber asistido en masa al acto de Vistalegre. Un concejal de la formación de una localidad castellonense ha dado positivo, según fuentes de Vox.