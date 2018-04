La homeopatía contamina las elecciones al Colegio de Médicos de Valencia

Las elecciones al Colegio de Médicos de Valencia, el tercero más importante en volumen de colegiados de España, se puede resolver por un puñado de votos. Las candidaturas de la actual presidenta, Mercedes Hurtado, y la de Agustín Navarro, el único aspirante con posibilidades reales, están muy igualadas a falta de tres días para los comicios. Cada detalle de las candidaturas, cada propuesta, puede decantar la balanza a un lado u otro.

El doctor Agustín Navarro y la doctora Amparo Navea

Pero si algún factor puede cambiar el futuro del Colegio de Médicos de Valencia son las pseudociencias, que se han puesto en el centro del debate de la campaña a la presidencia. En la candidatura de la actual presidenta Mercedes Hurtado está el polémico homeópata Rafael Torres, quien defiende terapias tan pintorescas y poco científicas como la hidrocolonterapia, que consiste en introducir agua por el ano a través de una manguera.

El Colegio de Médicos de Valencia que preside Hurtado y del que es consejero el candidato Rafael Torres es de los únicos 10 de los 52 de toda España que todavía defienden la homeopatía, algo que la candidatura de Agustín Navarro rechaza. Tras las recientes decisiones de los colegios de médicos de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria de desterrar las pseudoterapias, solo quedan con una sección, una comisión o un grupo dedicado a estas cuestiones: Valencia, Castellón, Barcelona, Lérida, Tarragona, Asturias, Huesca (solo a acupuntura), Zaragoza (solo a medicina naturista y acupuntura), Valladolid y Santa Cruz de Tenerife.

Pero estas pseudociencias, que han sido desterradas por la mayoría de la comunidad científica internacional, pueden decantar las elecciones al Colegio de Médicos de Valencia en favor de la candidata Mercedes Hurtado. Y es que el poco reclamo que tiene la homeopatía en la histórica entidad -unos 300 seguidores- pueden decantar la balanza si el doctor Rafael Torres moviliza a sus fieles.

Gabriel Núez, presidente de Uniteco, y Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia.

La actual dirección del Colegio de Médicos de Valencia no ha escondido su postura en favor de las pseudociencias. En una nota pública dijeron no “estar a favor o en contra de la homeopatía”. “Sobre la validez científica de la homeopatía y otras terapias, entendemos que la debe estipular la Universidad o el Estado, en ningún caso la puede establecer el ICOMV porque no tiene medios ni recursos dedicados a la investigación médica”, manifiestaron desde el organismo. Una declaración llamativa cuando uno de sus pilares fundamentales es mantener legitimadas la homeopatía.

Sólo la rechazarán, apuntan, si “la OMC rechazara claramente que la homeopatía, quedara fuera del Código Deontológico de la Medicina o se opusiera a la ley, nosotros no la aceptaríamos”.