Sin partido no hay gobiernos, tenemos partido salgamos a ganar los gobiernos

“No t'han parit per a dormir: et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble (…)”. Hace más de cuatro décadas que se editaba el ‘Llibre de les meravelles’ de Vicent Andrés Estellés que nos regaló algunos de los versos más venerados de la poesía valenciana reciente. Aquel “assumiràs la veu d’un poble” sigue hoy formando parte de la memoria colectiva de la Comunitat Valenciana, y sigue hoy más vigente que nunca.

No tratan estas líneas de politizar los versos de Estellés sino de trasladar que, como en tantos otros momentos de nuestra historia reciente, es necesario tomar conciencia de la función que tenemos como representantes públicos y como militantes de un partido político, de nuestro deber de ‘velar a nuestro pueblo’ y de nuestra obligación de no dormirnos al calor de impostadas batallas diálecticas.

Hace apenas unos días mi partido finalizaba el proceso de renovación de los órganos internos con la elección de las nuevas direcciones locales. Han sido meses apasionantes - de profundo debate ideológico y de modelo de partido- que nos han permitido sentar las bases de un proyecto político de izquierdas, feminista, federalista… Y de un partido más transparente y abierto a la sociedad. Y con el partido renovado es momento de ponerlo a trabajar. Lo defiendo en cada encuentro con la militancia en el que participo como Secretaria General Provincial: sin partido no hay gobiernos, y al partido le quedan 24 meses de intenso para revalidar la Presidencia de la Generalitat, mejorar los resultados de cada Ayuntamiento y lograr el Gobierno de España.

Las instituciones gobernadas por el PSPV-PSOE están haciendo bien su trabajo, que es velar por mejorar la vida de la ciudadanía, optimizar la prestación de servicios, la atención social, la protección medioambiental, la recuperación de la memoria democrática, la defensa de la igualdad, la gestión económica, la educación pública… Desde las instituciones estamos cumpliendo con nuestro deber. Y ahora debemos cumplir con nuestro deber desde el partido.

Es momento dejar atrás las confrontaciones, de intentar conseguir con la letra pequeña lo que no fuimos capaces de defender o aprobar en los congresos. Porque haciendo trampas al solitario en nada ayudamos a la ciudadanía. Las socialistas y los socialistas podemos decir con orgullo que hemos cerrado la renovación de nuestro partido como un ejemplo de participación interna, como un ejemplo de democracia para el resto de formaciones políticas. Y la democracia implica competir por ganar la confianza del electorado, pero también aceptar desde la lealtad los resultados logrados.

Hemos sido un ejemplo político y en los próximos meses debemos seguir siéndolo porque solo así lograremos la victoria en las próximas elecciones. Tenemos los mejores documentos políticos para ganar en 2019 la confianza de la ciudadanía y las mejores direcciones políticas para hacer llegar nuestro proyecto a cada rincón de la Provincia y de la Comunitat Valenciana.

Y a eso debemos dedicar todos nuestros esfuerzos: a lograr la confianza mayoritaria de la ciudadanía en las elecciones locales y autonómicas. A revalidar y mejorar el respaldo a nuestros alcaldes y alcaldesas, afianzar a Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat y a trabajar sin descanso para que en las próximas elecciones generales Pedro Sánchez sea el próximo Presidente del Gobierno. Porque la Comunitat Valenciana necesita un gobierno socialista que acabe con la infrafinanciacón, porque nuestros alcaldes y alcaldesas necesitan un Presidente del Gobierno socialista que defienda el municipalismo. No habrá mejora para los valenciano y valencianas sin el PSOE en la Moncloa, y no habrá PSOE en la Moncloa sin una Comunitat Valenciana que respalde plenamente nuestro proyecto federal.

Nos esperan meses de mucho trabajo para construir desde nuestro partido esa conciencia de que “no s’és res si no s'és poble”. Y los socialistas no seremos nada si no somos capaces de salir a la calle a escuchar las demandas ciudadanas, si no somos capaces de decir como socialistas a la ciudadanía que nuestro proyecto es el único que peleará por su bienestar, el que defiende y representa sus necesidades y reivindicaciones, el que trabaja por construir una Comunitat Valenciana y un Estado que cuida a las personas, que lucha contra el machismo, que garantiza pensiones dignas, sanidad y educación pública. Ese es nuestro reto. Es el momento de que el partido trabaje para ganar la confianza ciudadana mayoritaria el próximo año. Las valencianas y valencianos nos esperan y no podemos fallarles.