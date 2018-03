Enric Morera niega la financiación ilegal del Bloc y el PSPV reconoce estar "preocupado" por un tema "grave"

El exsecretario general del Bloc y actual presidente de las Corts, Enric Morera, ha negado que haya habido financiación ilegal en el Bloc, un partido que no tiene "nada que esconder", y ha asegurado que están "tranquilos" y remitirán a los organismos oficiales toda la información que se les pida.

En declaraciones a los periodistas, el actual presidente del Bloc ha mostrado su "sorpresa" por la información publicada este miércoles sobre una supuesta financiación ilegal del partido y del PSPV-PSOE en 2007 y 2011, y ha destacado que hace referencia a una denuncia del PP de hace dos años, referida a su vez a la campaña electoral de hace once años.

"Toda nuestra financiación es pública, es transparente y es correcta", ha aseverado Morera, quien ha insistido en que tienen "muchísima tranquilidad", porque han hecho un "trabajo ejemplar" en la administración interna y en la financiación de las "múltiples" campañas electorales del Bloc.

Ha destacado que toda la información sobre las nueve campañas electorales que se hicieron mientras él fue secretario general del Bloc "está presentada y es pública", por lo que no hace falta hacer ninguna actuación "extra" dentro del partido para recabar esos datos.

Morera ha enmarcado estas informaciones en una "reiterada y sistemática denuncia del PP", partido al que ha avisado de que "en política no vale todo", y ha añadido que "ensuciar el nombre de una organización modélica, que no tiene ningún imputado en sus veinte años de trayectoria, como es el Bloc, no es correcto".

El actual presidente de las Corts ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación ni reclamación de ningún organismo oficial sobre la financiación del Bloc, pero ha insistido en que "nunca" la financiación del partido ha estado fuera de "los ámbitos de la legalidad".

"Nuestras cuentas son muy transparentes, son muy claras, todo con facturas y todo una actuación muy correcta, que para sí ya querría el PP", ha insistido Morera.

Preguntado sobre quién cree que puede haber facilitado al PP la información que llevó a la Policía y ha dado origen a esta investigación, ha respondido que no lo sabe, y ha agregado que hay un asesor del PP en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, que ha "denunciado a más de 40 cargos públicos", aunque ha añadido que "podría ser otro".

"Buena actuación" de las anteriores direcciones del Bloc

Desde el Bloc han defendido por medio de un comunicado la "buena actuación" de las direcciones anteriores del partido y han asegurado que lo publicado es "falso". "El Bloc se ha distinguido por una actuación honesta y por luchar contra la corrupción desde todos los ámbitos donde ha estado presente. Nosotros tenemos tolerancia cero con la corrupción, antes, ahora y siempre", ha remarcado.

No obstante, ha asegurado que en caso de que se detecte "alguna actuación incorrecta se activarán los mecanismos internos recogidos en los estatutos del partido y en el Código Ético para determinar las responsabilidades políticas y actuar en consecuencia siguiendo el principio de tolerancia cero".

El PSPV "preocupado"

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado este miércoles que están "preocupados" porque "esas cosas no son plato de buen gusto", y ha anunciado que crearán una pequeña comisión para recopilar toda la documentación de ese año para ponerla a disposición del juzgado si así se lo requiere. Además, ha enmarcado estas acusaciones como "parte de una estrategia del PPCV para liberarse de sus problemas", pero el PSPV "va a hacer lo posible para aclarar esta cuestión".

Los socialistas valencianos admiten que es "un tema grave y preocupante", ha asegurado que no ha hablado con quienes en 2007 dirigían el partido y cuando se conozcan más detalles y se le pida documentación al PSPV mirará "quién estaba y preguntará a las personas implicadas".

"Es evidente que el partido como tal está perjudicado y hará lo posible para limpiar su imagen y aclarar todas las cuestiones", ha dicho, para agregar que "al final estas cosas son un horror" y los socialistas han estado "toda la vida combatiendo ese tipo de cosas y si tangencialmente o de la manera q sea el PSPV está afectado es un problema que hay que aclarar, la gente tiene que asumir las responsabilidades que haya y ya está".

Podemos pedirá explicaciones

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha asegurado este miércoles que pedirán explicaciones al PSPV y Compromís y ha señalado que, de confirmarse "pone en riesgo la legitimidad de determinados partidos" a la hora de mantener el discurso del Botànic y "pone en riesgo los avances conseguidos".

En declaraciones a los medios, Estañ ha resaltado que "un aspecto básico del Botànic, que consiguió comenzar una época de cambio en la Comunitat Valenciana, tenía que ver con la regeneración democrática, con no repetir y hacer las mismas prácticas que el PP" y, por tanto, van a estar "exigiendo explicaciones para dar algo de luz sobre las informaciones" aparecidas en prensa.