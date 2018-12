Enric Morera se apoya en el auto de la jueza que investigó la causa inicial para afirmar que “el Bloc no está en nada”

El presidente de las Corts, Enric Morera, ha comparecido en la comisión de investigación de la Cámara valenciana sobre la presunta financiación del PSPV y el Bloc, que se ha ampliado a otros partidos que habrían contratado con la empresa de publicidad Crespo Gomar. Morera ha declarado como secretario general del partido nacionalista en 2007 y 2008.

“Aquí se ha dicho que está prescrito, pero sobre unos hechos que no se han producido. La instrucción y el auto judicial de la titular del juzgado de Instrucción número 21 concluye que no hay ninguna financiación ilegal de PSPV y Bloc. Es mentira y quien lo diga miente conscientemente”, ha respondido Morera. Ese auto fue el que derivó las investigaciones en cuatro juzgados, dos de Madrid, uno de Gandia y un cuarto de Benidorm. Según Morera, el auto judicial certifica que “el Bloc no está en nada”.

Morera ha criticado que los informes policiales “circularan” antes de que el PP se personara en las diferentes causas, como ha dicho su predecesor en la comisión, José Císcar, en mayo de 2018. Sobre los pagos a la agencia de publicidad, ha dicho que “sacamos un crédito con el que se pagaron los 120.000 euros que debíamos de trabajos de Crespo Gomar. Para acceder a este crédito tuvimos que rehipotecar nuestra sede en Valencia”.

Morera ha revelado además que ese año el Bloc recibió una subvención pública para pagar el mailing electoral, que les costó 400.000 euros.