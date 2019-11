El conseller Vicent Marzà sigue la intervención del portavoz de Vox en las Corts con el libro 'Facha' en las manos

Este lunes se debaten las Corts las enmiendas a la totalidad a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos valencianos. El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha recibido la intervención del portavoz de Vox en el parlamento valenciano, José María Llanos, con el libro 'Facha: cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida', de Jason Stanley, entre las manos.

El diputado de la extrema derecha estaba defendiendo las enmiendas a la totalidad de su formación, al tiempo que afeaba al Gobierno valenciano que introdujera la perspectiva de género en las cuentas autonómicas.

'Facha', de Jason Stanley

El padre de Jason Stanley escapó de la Alemania nazi por los pelos. Él creció en Estados Unidos y ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de los mecanismos que emplea el fascismo para convencer y atrapar a la gente. Es profesor de filosofía en la Universidad de Yale, y escribe regularmente en The Washington Post, The Boston Review o The New York Times, donde ha alimentado el popular y genial blog filosófico The Stone.

Con How Propaganda Works. How Fascism Works, que Laura Ibáñez ha traducido al castellano y en Blackie Books ha titulado sencillamente como 'Facha', analiza punto por punto las estrategias expresivas de carácter filosófico y lingüístico de la ultraderecha. Y lo hace con una prosa ágil y sin asomo de pedantería para advertir y señalar lo rápido que se contagia el conservadurismo e incluso el odio.