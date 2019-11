Ximo Puig defiende el federalismo en Barcelona: "Puede ayudar a modernizar España"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha opinado este lunes que "el federalismo puede ayudar a modernizar España", al tiempo que se ha mostrado convencido de que en la solución del conflicto catalán no hay "otra alternativa que el diálogo".

Puig ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el líder del PSC, Miquel Iceta, en Barcelona, donde asiste a la gala de entrega de las Medallas de Honor y los Premios Carles Ferrer Salat, que entrega Foment del Treball.

A su juicio, es necesario "buscar fórmulas de coexistir de una manera cívica" pero siempre "dentro del Estado de Derecho, de la constitución y del Estatuto de Autonomía".

Esta nit he estat en Barcelona, en els Premis de @FomentTreball, defensant els interessos de les empreses valencianes, que necessiten que Catalunya recupere la normalitat perquè això serà bo per a la nostra economia i per a la d'España. #PremisFoment2019pic.twitter.com/xRxAFvuabe