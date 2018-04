El PP recupera l'alcaldia d'Alacant gràcies a una trànsfuga de Podem

Daltabaix a Alacant. El fins ara portaveu del grup municipal del Partit Popular, Luis Barcala, és ja el nou alcalde de la capital de província gràcies a l'abstenció de la regidora trànsfuga de Podem Nerea Belmonte. El PSPV-PSOE d'Eva Montesinos havia aconseguit rebre el suport de Compromís i Guanyar Alacant, però necessitava d'un suport més, el regidor número 15, per a seguir en el poder. Finalment la trànsfuga de Guanyar, Nerea Belmonte, ha inclinat la balança a favor del PP. La seua abstenció ha permès el PP tornar al poder tres anys després que ho fera l'última alcaldessa popular, la processada Sonia Castedo, investigada per manipular el PGOU en favor de l'empresari Enrique Ortiz.

Belmonte reclamava disposar d'un sou com a regidora, qüestió que fins a l'últim moment estava en l'aire ja que les tres forces d'esquerres s'havien compromès amb ella a modificar el Reglament Orgànic del Ple (ROP) per a incloure aquesta demanda a canvi de rebre el suport de l'exregidora de Podem. No obstant això, Nerea Belmonte exigia que es posara per escrit, cosa que no havia succeït, i ha optat per l'abstenció.

D'altra banda, Ciutadans ha preferit votar la seua portaveu Yaneth Giraldo, la qual ha recollit cinc vots. D'aquesta forma, el partit taronja s'ha desinhibit de donar cobertura al govern de dretes que projectava el PP, com sí que va fer en 2015. Finalment, l'altre regidor trànsfuga sorgit de les files de Cs, Fernando Sepulcre, s'ha votat també a ell mateix però ho ha fet "a boli", segons ha relatat en el recompte de vots el secretari, que l'ha declarat "nul".

Barcala permet al PP recuperar una de les seues places tradicionals places. Alacant havia estat governada durant els últims 20 anys per diferents governs conservadors. El 2015, el PSOE de Gabriel Echávarri va pactar un executiu local amb Guanyar Alacant i Compromís però el doble processament del socialista -per presumptament trossejar contractes en l'àrea de Comerç per valor de 190.000 euros; i per posteriorment acomiadar una funcionària interina per represàlies contra el PP, com ell mateix va reconèixer, ja que es tractava de la cunyada del líder de grup municipal popular, Luis Barcala- va fer esclatar el tripartit primer, va propiciar l'eixida de Echávarri el passat 9 d'abril i ara la tornada del PP.