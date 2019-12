El festival del llibre il·lustrat Baba Kamo celebra la segona edició amb “l’esperit de reivindicar el paper de tots els agents implicats en el sector”

El festival i fira del llibre il·lustrat Baba Kamo advoca en la segona edició per ampliar la mirada internacional amb una exposició d’un centenar d’artistes. La iniciativa dels professionals de la il·lustració i els llibreters se celebra del 13 al 15 de desembre al Centre del Carme de València; unes jornades en què tracta de visibilitzar el treball dels professionals, avivar la creació interdisciplinària i fomentar l’esperit crític i la sensibilitat estètica.

Baba Kamo fusiona una fira amb un festival literari en un format que defineixen com a transversal. Una fira comercial de llibre il·lustrat acompanyada d’activitats paral·leles: trobades amb professionals, exposicions, tallers de lectura il·lustrada i jornades de formació al professorat. “L’esperit és reivindicar el paper de tots els agents implicats” en el sector, explica Manu Garrido, que organitza el festival juntament amb Paula Pérez.

La primera edició, explica Garrido “va ser un èxit”, ja que “del no-res moltes editorials van vindre a participar. Va ser un gran al·licient i un gran suport”, celebra. En aquesta segona, els organitzadors pretenen anar més lluny i “dotar de més caràcter internacional” el sector del llibre il·lustrat, una aposta que incrementaran el 2020.

És una iniciativa de caràcter anual organitzada per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) per promoure el llibre il·lustrat en tots els seus vessants, secundada pel Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana. Un punt de trobada on visibilitzar el treball dels professionals, avivar la creació interdisciplinària i fomentar l’esperit crític i la sensibilitat estètica.

El festival reserva una part del seu temps i espai per a les entrevistes one-to-one, trobades entre els autors i els il·lustradors amb les editorials o les agències. Enguany, assenyala Garrido, s’ha duplicat el nombre de sol·licituds d’il·lustradors interessats, així com de participants en l’exposició.

La fira comercial, l’altre pilar de Baba Kamo, comptarà amb la participació de 16 editorials especialitzades i amb l’associació Àlbum! (que representa 23 editorials més d’àlbum infantil il·lustrat), quatre llibreries, huit segells d’autoedició i la plataforma web de creació de dossiers d’il·lustració Drawfolio.

Així, els visitants del Centre del Carme podran conéixer el fons i les novetats publicades per editorials com Barbara Fiore, Edelvives, Ekaré, Kalandraka, Media Vaca, Bromera, Andana, Lata de Sal, Libros del Zorro Rojo, Litera, Barlin, Onada, Savanna Books o Malian Editora. També tindran l’oportunitat d’enamorar-se de les revistes i publicacions autoeditades d’Elsewhere, DXI magazine, Edmon, La lluna, la pruna, la tuna, Milimbo, per(r)ucho, Pin Tam Pon, ¡La Leche! o Pantera.

Hi participaran també els llibreters i prescriptors literaris de les llibreries La Fabulosa, Bartleby, Gavina Llibres o Somnis de Paper, així com les editorials portugueses Orfeo Negro i Planeta Tangerina.