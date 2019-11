El jutge rebutja que Caixabank estiga en la causa del robatori en l'EMT com a perjudicada perquè hi estarà com a possible responsable civil

La pretensió de Caixabank de desentendre's de qualsevol responsabilitat en el robatori dels 4 milions d'euros en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) comença a veure's qüestionada.

Segons informació a la qual ha tingut accés eldiario.es, l'entitat financera va demanar en un primer moment personar-se en la causa com a perjudicada perquè entén que en aquest procés es poden vulnerar els seus drets.

El jutge ho va denegar en primera instància i Caixabank va fer una ampliació d'al·legacions demanant la seua personació en considerar que tenen interessos legítims ja que en el procés poden resultar acusats tant per part de l'Ajuntament com per part de l'EMT, tots dos personats com a acusació particular.

Com a prova, el banc va aportar el requeriment en què l'EMT li reclama la devolució dels 4 milions d'euros en considerar-lo responsable subsidiari del frau.

Finalment, el magistrat sí que ha acceptat que l'entitat siga part, però no com a perjudicada, sinó com a possible responsable civil, en entendre que és una part actora més del procés de l'estafa.

L'alcalde de València, Joan Ribó, va anunciar la setmana passada que l'EMT prepara una demanda judicial contra Caixabank per a exigir-li la devolució dels 4 milions d'euros robats, en entendre que l'entitat es va saltar el procediment per executar les transferències al Bank of Xina mitjançant ordres de pagament en PDF, en lloc de per la banca en línia amb la signatura electrònica.



La directiva acomiadada per cursar les transferències i donar informació confidencial als estafadors, única imputada fins al moment en la causa, declararà el pròxim dia 12 de novembre.