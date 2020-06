Compromís, el soci lleial de Sánchez, ignorat en les negociacions

Compromís no donarà suport a una pròrroga de l’estat d’alarma mentre el Govern central no compense les autonomies infrafinançades en la lluita contra el coronavirus. El soci més lleial de Pedro Sánchez, que ha secundat una darrere de l’altra les mesures del PSOE des de la moció de censura, ha decidit plantar-se.

En l’última votació, el diputat Joan Baldoví va anunciar que no faria costat al Govern si no començava a treballar per una distribució de recursos equitativa entre les comunitats autònomes. L’enuig venia de la petició ignorada d’una compensació a les comunitats el finançament de les quals segons el model ordinari està per davall de la mitjana espanyola, que genera, entre altres qüestions, un endeutament considerable per a fer front als serveis públics. Es va acusar Baldoví de plantar-se pels diners i ell va respondre que “els hospitals valencians no es paguen amb l’aire”. El Govern, en el repartiment de fons per a pal·liar la COVID-19, estableix criteris d’afectació de la pandèmia, sense tindre en compte la situació de base de les autonomies. Aquests criteris també han sigut criticats per representants socialistes com el conseller valencià d’Hisenda, Vicent Soler, o populars, com el president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Dues setmanes després a penes ha canviat res. El representant de Compromís ha encreuat telefonades constantment amb els representants del Govern i el contacte no s’ha interromput, però la coalició a penes té esperances que s’accepten les seues propostes. L’actitud del Govern ha canviat notablement des que es va signar el compromís per a donar suport a l’executiu de coalició, expliquen des de Compromís. La coalició proposa al Govern en el seu últim missatge que amb una part dels fons europeus que enviarà Brussel·les es cree un fons d’anivellament que compense les cinc autonomies infrafinançades: la Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia i Galícia. Per a fer l’equiparació, segons els seus càlculs, es necessitarien 2.337 milions d’euros. L’estimació és rebre fins a 140.000 milions (77.000 en transferències i la resta en préstecs) en total en uns quants anys.

“Estem intentat per totes les vies possibles i fins a l’últim minut que el Govern entenga que hi ha territoris que partim d’una situació moltíssim pitjor, ho vam intentar amb el fons creat per a les autonomies i el van rebutjar, ara ho intentem a través dels fons europeus i esperem que el Govern actue amb justícia”, reclamava Baldoví dimarts, confirmant de nou la seua negativa. Aquesta vegada, la proposta també inclou una reclamació de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra: que les comunitats autònomes puguen gestionar l’ingrés mínim vital, aprovat en l’últim consell de ministres.

En una entrevista amb eldiario.es, el diputat valencià assegurava que la seua formació “sempre tindrà la mà oberta” en qualsevol acord que beneficie els valencians i recordava la “lleialtat” de la coalició amb l’executiu de Pedro Sánchez. “Si hi ha algú entusiasta en aquest Congrés, que ha votat la moció de censura, que ha donat suport al primer govern socialista, al segon, que ha secundat i ha proposat un pacte, he sigut jo”, expressava el diputat, que insistia que el PSOE, per a arribar al Govern, havia promés a la coalició una reforma del sistema de finançament.