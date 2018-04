Més de 30.000 persones participen a Rafelgaraf en la primera Trobada d'Escoles en Valencià de 2018

Més de 30.000 persones de 46 pobles de la Comunitat Valenciana han participat aquest diumenge en la XXXIII Trobada de Centres d'Ensenyament en Valencià, organitzada per Escola Valenciana i celebrada a Rafelguaraf (València), sota el lema 'Nosaltres, pel valencià', com a homenatge al pensador i escriptor Joan Fuster.

Segons ha informat l'entitat, aquesta celebració, té com a objectiu "promoure el compromís social de la ciutadania per a mantenir la continuïtat" dels projectes de l'Escola i "agermanar a les escoles, les famílies, els veïns i veïnes de tota la comarca" de la Ribera.

Aquesta jornada ha sigut la primera del calendari de trobades de 2018 i en ella han col·laborat la Coordinadora d'Escoles d'Ensenyament en Valencià de la Ribera, la Federació d'Associacions per la llengua-Escola Valenciana, l'Ajuntament de Rafelguaraf i la Comissió 33 Trobada de Centres en Valencià de la Ribera. Després d'aquest diumenge, les trobades continuaran la seua marxa per altres comarques com l'Horta Nord, La Costera, La Safor, La Vall d'Albaida, l'Horta Sud, el Camp de Morvedre, l'Alt Palancia i el Camp de Túria.

En aquesta edició ha estat present la memòria de l'escriptor valencià Joan Fuster. Mitjançant el lema 'Nosaltres, pel valencià', en al·lusió a l'obra més coneguda de l'artista, 'Nosaltres, els valencians', la Federació d'Associacions per la Llengua-Escola Valenciana ha volgut "agermanar les 19 festes pel valencià que es desenvolupen en tot el País Valencià" i "celebrar la dignitat" del seu poble.

D'aquesta manera, durant la trobada els assistents han pogut gaudir d'activitats centrades en l'autor, així com han pogut veure una mostra sobre la vida i obra d'aquest referent de la llengua i la cultura organitzada per l'Espai Joan Fuster de Sueca (València).

En aquesta trobada escolar i festiva ha participat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, en companyia del president de les Corts Valencianes, Enric Morera; el president de la Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera, Joan Cortés; el president de l'Escola Valenciana, Vicent Moreno; i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, entre uns altres, amb els qui ha realitzat la cercavila'pels diferents espais, tallers i activitats que s'han desenvolupat en el municipi des de primera hora del matí.

El president de la Coordinadora de la Ribera ha agraït la implicació dels mestres i les associacions del poble en la confecció de la Trobada i ha afirmat que "una de les millors coses que ens aporten les trobades és el fet de compartir amb un gran conjunt de persones la il·lusió i l'amor pel valencià".

D'altra banda, Jorge Rodríguez ha expressat que aquesta "gran festa" ha convertit al municipi "en la capital educativa de la comarca" i ha declarat que "les institucions públiques han d'assumir el seu paper d'impulsores de l'escola i la llengua valencianes".

"Esdeveniment ineludible"

Així mateix, Rodríguez ha afirmat que "un any més, aquestes trobades es consoliden com un esdeveniment ineludible en el calendari d'activitats de la província". "Estem davant una cita que situa al valencià com a element vertebrador del territori, un patrimoni que les institucions tenen l'obligació i la responsabilitat de protegir i impulsar", ha indicat.

En aquest sentit, ha assenyalat la participació de la Diputació en aquestes trobades, on l'àrea de Normalització Lingüística comptarà amb un expositor en el qual els visitants podran fer-se una foto i portar-se un regal.

D'acord al president, aquesta acció es "complementa amb l'aposta de la corporació provincial per l'educació com a eina fonamental i un dels eixos de treball de la corporació, com és la transmissió de coneixement per les comarques, la qual cosa s'està aconseguint ampliant les seus comarcals de la UNED i en col·laboració amb el departament de Projecció Territorial de la Universitat de València", ha explicat.

"Per tot açò és un orgull estar a Rafelguaraf, nexe d'unió entre municipis de la Ribera, on el valencià és patrimoni comú", ha conclòs Rodríguez.