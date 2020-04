Ribera Salud paralitza la compra a Sanitas de l’hospital privatitzat de Manises per la crisi del coronavirus

Ribera Salud ha ajornat la compra a l’asseguradora Sanitas del cent per cent de les seues accions a l’hospital privatitzat de Manises per la crisi del coronavirus. Les negociacions s’estan duent a terme des de fa mesos i es van accelerar al principi de març per a anunciar-ne la compra al principi d’abril, segons fonts coneixedores de l’operació, però la incertesa sanitària i econòmica provocada per l’epidèmia ha paralitzat les negociacions.

Fonts de Ribera Salud, participada al 95 % per la multinacional estatunidenca Centene i al 5 % pel Banc Sabadell, han mantingut la versió dels últims mesos i no han confirmat les negociacions amb Sanitas. Fonts del sector expliquen que el canvi de mans de l’hospital privatitzat que dona servei a 190.000 persones de part de les comarques de l’Horta Sud, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol estava gairebé fet, però que en l’actual situació és impossible tancar una operació d’aquesta envergadura.

Des del 2018, la Llei de sanitat valenciana disposa d’un article que impedeix que una mateixa empresa controle més del 40 % de l’accionariat de les concessions de dos departaments sanitaris. En el cas de Ribera Salud, si comprara l’hospital de Manises, controlaria tots els hospitals privatitzats, inclosos els de Dénia, Elx-Vinalopó i Torrevella.

Fonts del sector expliquen que en Ribera Salud entenen que la Llei de sanitat no els impediria comprar les participacions que té Sanitas a l’hospital de Manises perquè la seua “única” obligació és informar la Conselleria de Sanitat dels moviments accionarials. A priori no caldria consentiment, expliquen les mateixes fonts.

La Llei de sanitat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 29 de desembre va ser esmenada l’any 2018 en les Corts. L’esmena proposada per Isaura Navarro incloïa el 40 % de limitació si es tenia una altra concessió. El 29 de maig de 2015 –cinc dies després que l’esquerra guanyara les eleccions autonòmiques i conquistara la Generalitat Valenciana– Ribera Salud va anunciar la compra del 100 % de Torrevieja Salud, Elche-Crevillente Salud i el 51 % de l’empresa que gestionava l’hospital d’Alzira i la seua àrea sanitària.

En l’operació de compra subjau l’interés de Ribera Salud de no perdre mercat després que el Govern valencià haja mantingut la promesa de no renovar les concessions una vegada caduquen. La primera va ser la demarcació de la Ribera, executada per la consellera de Sanitat Carmen Montón l’1 d’abril de 2018.

L’actual consellera Ana Barceló s’ha mantingut ferma amb aquest acord del Pacte del Botànic i ja ha dit moltes vegades que recuperarà la gestió pública quan s’acaben els contractes. L’octubre del 2021 finalitza la concessió de l’hospital de Torrevella, l’abril del 2024 la de Dénia, el maig del 2024 la de Manises i finalment la d’Elx-Vinalopó acabarà el juny del 2025.