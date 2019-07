Compromís reobri la guerra per la taxa turística: plantejarà en les Corts un nou tribut municipal amb València com a ariet

Un article de Fran Ferri en eldiario.es ha situat de nou en el centre del debat polític l'aplicació de la taxa turística en la Comunitat Valenciana. El síndic de Compromís ha anunciat que la coalició començarà a treballar en les Corts per a la implementació d'aquest tribut en els municipis. La reacció no s'ha fet esperar. El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha tancat en la xarxa social Twitter la porta a aquest gravamen al qual s'oposa la principal patronal, Hosbec, mentre que Podem ha acusat Compromís de "canviar de postura". Encara així, el diputat Ferran Martínez ha anunciat que continuaran plantejant la seua Taxa de Sostenibilitat Turística.

La idea de Compromís és utilitzar els municipis en què té alcaldies, amb València com a ariet, per a impulsar aquesta taxa que pretén compensar els efectes negatius del turisme, com són la pujada dels preus del lloguer, l'augment de residus o la necessitat d'incrementar la seguretat ciutadana. És més, en el cas de València el PSPV s'ha mostrat favorable a aquest gravamen.

La proposta que remena Compromís parteix d'instaurar un impost autonòmic amb una tram municipal en forma de recàrrega voluntària. El tram autonòmic estaria bonificat al 100% i així a efectes pràctics es tindria una taxa municipal. Amb aquesta picada d'ullet, pretén la coalició guanyar-se al PSPV i que la patronal accepte la mesura.

La Generalitat serà la que repartisca la recaptació entre els ajuntaments que s'hagen adherit al tribut, que només pagaran els turistes perquè es puga destinar a les polítiques municipals que consideren vinculades a la sostenibilitat mediambiental i social.

El motiu que la taxa haja de regular-se a nivell autonòmic es deu al fet que els municipis no tenen competències per a crear tributs. Cal una llei estatal per a això, encara que la llei de la Hisenda Pública sí que permet aplicar recàrrecs sobre impostos propis autonòmics com seria l'impost sobre les estades turístiques.

Aquesta taxa ja l'apliquen Balears o Catalunya i s'estudia al País Basc i Canàries.

L'anunci de Fran Ferri ha despertat l'anodí clima polític valencià el mes de juliol. En Twitter, diversos diputats de Pode i fins a Antonio Estañ, secretari general, han carregat contra Compromís per no haver-los fet costat la passada legislatura en un tribut al qual el PSPV es va negar. Per part seua, el diputat de la coalició Josep Nadal ha replicat que la formació de Pablo Iglesias va aprovar els diferents pressupostos del Botànic malgrat que no contemplaven el tribut.

La guerra està servida. Tant, que Podem ha enviat una nota de premsa aquest dimecres en contestació a l'article de Fran Ferri en el qual ha criticat el "canvi de postura" de la coalició.

El diputat Ferran Martínez ha lamentat que Compromís no estiguera d'acord a incloure la Taxa de Sostenibilitat Turística en el programa de govern del Botànic 2, però ha indicat: “Celebrem que canvien ara la seua postura. Millor tard que mai”.

Ferran Martínez i Ángela Ballester, del Consell Ciutadà de Podem.

Així mateix, ha advertit que espera que aquest nou posicionament expressat per Ferri “no siga un nou episodi del ja habitual pas avant i pas arrere. Compromís hauria de ser més seriós en una qüestió com aquesta i definir clarament com és la seua postura. Si existeix un convenciment sincer de crear una Taxa de Sostenibilitat Turística des de Podem tenim plena disposició a fer passos avant”.

“Estem convençuts que la Taxa acabarà implantant-se en la Comunitat Valenciana com ja s'ha fet en altres Comunitats Autònomes i en la major part d'Europa”, ha afirmat.

Per això, ha advertit, “hem de traslladar el focus de debat des del ‘sí o no’ al ‘com’. És necessària una regulació autonòmica per a evitar la competència fiscal entre Ajuntaments, però els ingressos derivats de la Taxa han de repercutir sens dubte en els municipis. Des de Podem plantegem que siga progressiva en funció del preu de l'allotjament, que s'aplique en temporada alta per a afavorir la desestacionalització i que no afecte el turisme rural”.