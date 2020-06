Els 60 sanitaris dels hospitals privatitzats de Torrevella i Elx desplaçats per Ribera Salud a Torrejón treballaran debades quasi dues setmanes

La concessionària dels hospitals privatitzats valencians Ribera Salud i l’Ajuntament de Torrejón de Ardoz pensen acabar el dimecres 3 de juny el macroprojecte de tests massius en el municipi madrileny. Quan acabe, segons expliquen en una nota de premsa, hauran aconseguit fer la prova d’anticossos per al COVID-19 a 140.000 habitants. I tot gràcies al comportament “altruista” de l’empresa propietat de la multinacional Centene el principal client de la qual és la Generalitat Valenciana.

Així, segons la mateixa informació oficial de Ribera Salud, els 60 sanitaris desplaçats des dels hospitals del Vinalopó (Elx) i Torrevella hauran estat quasi dues setmanes treballant gratuïtament en el municipi madrileny, però amb una nòmina pagada pels seus serveis en les àrees sanitàries de la Generalitat Valenciana. I és que segons Ribera Salud, els infermers i infermeres de la concessionària han anat “voluntàriament” a Torrejón de Ardoz en aquest projecte el cost de personal del qual eixirà debades a l’ajuntament governat pel PP.

Aquests 60 sanitaris, 35 de l’àrea de salut del Vinalopó i 25 de Torrevella, estan residint en hotels de la zona des del diumenge passat 24 de maig. L’inici del test massiu va arrancar amb cinc dies de retard –divendres 29– perquè mancava de l’aval de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, que finalment sí que el va donar. Des de fa quatre dies els empleats de Ribera Salud ja treballen a tota velocitat per acabar la prova de seroprevalença massiva que ara també reclamen altres municipis. El Ministeri de Sanitat s’ha oposat a aquesta mena de proves a gran escala.

Segons un comunicat enviat divendres passat per Ribera Salud, per a la realització d’aquesta campanya massiva de tests es compta “amb un centenar de professionals (assistencials i no assistencials) del grup Ribera Salud que s’han prestat voluntaris per a aquest projecte, per la qual cosa l’assistència a l’hospital universitari de Torrejón es manté en els nivells habituals”. És a dir, el personal mobilitzat va eixir d’Elx i Torrevella (60) i d’altres hospitals que gestiona la concessionària, com per exemple l’acabat d’adquirir Provisa de Vigo, però no en va requerir cap de l’hospital que gestiona Ribera Salud a Torrejón de Ardoz mateix.

“Els professionals procedeixen de diferents regions d’Espanya, i s’han desplaçat en els seus dies lliures, sense interferir en l’activitat quotidiana que duen a terme per al grup, i per tant, sense veure’s alterat en cap moment la plantilla, torns, horaris o funcionament dels seus centres habituals de treball”, van explicar des del grup Ribera Salud. La pregunta és, poden 35 sanitaris deixar un hospital durant més de deu dies i no afectar el funcionament normal del centre? Els voluntaris han donat els seus dies lliures sense cap contraprestació?

Hospitals de campanya muntats per a la presa de mostres dels tests massius que fa debades Ribera Salud. EFE

L’actuació de Ribera Salud ha molestat i molt en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la seua opacitat, però també perquè s’han llevat recursos per a un projecte privat, més encara quan són conscients que les nòmines d’aquests treballadors ixen dels pagaments que la Generalitat Valenciana fa per la gestió de la concessió. Per això ha obert un expedient informatiu perquè l’empresa aclarisca una situació que no els havia comunicat.

Segons el mateix comunicat, “no és la primera vegada que Ribera Salud fa aquestes proves a la població”. En les últimes setmanes, van afegir, el grup “ha fet tests serològics a més de 10.000 persones, entre elles al personal de l’Ajuntament d’Elx, els membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil d’Elx i Torrevella i altres funcionaris públics, així com a professionals i residents de les residències de les seues àrees d’influència, i per descomptat, als més de 6.000 professionals del grup”. Tots dins de la seua àrea sanitària, per la qual cobren de la Generalitat Valenciana.

Una vegada fet aquest experiment a Torrejón de Ardoz, farà Ribera Salud tests gratuïts a tots els habitants de la ciutat d’Elx o de Torrevella? Difícil, perquè una actuació així seria demanada pels altres consistoris de l’àrea sanitària com ha passat a Madrid.

Pel que fa als sanitaris desplaçats, el perfil és molt similar, perquè es tracta de persones joves i amb contractes temporals, la qual cosa dificulta l’oposició a oferir quasi dues setmanes de dies lliures per a aquest projecte. El comité d’empresa mateix, que està demandat per Ribera Salud i al qual li demana 200.000 euros per una pretesa difamació, ha mantingut un perfil públic baix, malgrat que en privat alguns dels seus membres també es mostren molestos amb la situació.