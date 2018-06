Ximo Puig encara no té substituta per a la 'ministra' Carmen Montón

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimarts que es posarà a treballar en la remodelació del Consell a partir del pròxim dijous. "Avui tocava centrar-se ací", ha dit en referència al Saló Internacional de la Logística que se celebra a Barcelona i on la Comunitat Valenciana acudeix com a territori convidat.

La marxa de Carmen Montón a l'Executiu de Pedro Sánchez força necessàriament una crisi de Govern per a nomenar la pròxima responsable autonòmica de Sanitat. Encara que no ha volgut donar detalls sobre el futur nomenament, que assegura que no s'ha considerat encara, sí que ha assenyalat que l'Executiu serà paritari. Ximo Puig ha explicat a més que es parlarà amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abans de proposar la nova consellera.

"Ja no podem dir que hem arribat al final de la legislatura amb els mateixos consellers", ha bromejat el president, llevant-li ferro a l'assumpte, i ha insistit que allò prioritari és l'estabilitat econòmica i política.

Interpel·lat pel nomenament de José Luis Ábalos com a ministre de Foment, ha considerat que és un bon senyal i que a un ministre valencià "no cal explicar-li què és el Corredor Mediterrani".

Sobre el responsable del Ministeri d'Economia i també sobre el corredor, emplaça al fet que es complisquen els terminis en els trams i que s'avalue permanentment.