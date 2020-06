Ximo Puig insisteix en la reforma del finançament autonòmic i propugna institucionalitzar la conferència de presidents

La reforma del sistema de finançament, que corregisca la discriminacióa que pateix la Comunitat Valenciana, ha sigut un dels aspectes que ha plantejat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la conferència de presidents autonòmics amb el cap del Govern celebrada aquest diumenge. Puig ha insistit en la necessitat d'un sistema que "garantisca l'equitat financera i la igualtat de les persones perquè tots puguen estar en la mateixa disposició",

Puig ha emfatitzat la seua aposta per "institucionalitzar" la conferència de presidents, tant en el seu format presencial com telemàtic, després de l'experiència de les reunions setmanals que s'han celebrat durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la COVID-19. "Espanya és plural i diversa", ha assenyalat.



En relació amb el pla de suport al sector de l'automoció, que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que es donarà a conéixer aquesta setmana, Puig ha manifestat la seua discrepància davant la possibilitat que es fomente únicament la producció de vehicles elèctrics i ha apostat per combinar la lluita contra el canvi climàtic amb la realitat de les factories, com la Ford d'Almussafes. Ha plantejat "una mirada de transició" que tinga en compte la fabricació de cotxes híbrids i ha argumentat que només el 10% dels automòbils del parc actual generen el 50% de la contaminació. "La indústria valenciana té les seues limitacions", ha indicat, per a puntualitzar que no pensa estrictament en la Ford sinó en el "clúster de l'automòbil valencià", que dona ocupació de 35.000 a 40.000 persones.

D'altra banda, Puig s'ha mostrat partidari d'avançar i intensificar la pròxima campanya de vacunació contra la grip. Encara que ha advertit que no hi ha encara vacuna contra la COVID-19, ha assenyalat que una àmplia campanya de vacunació contra la grip, sobretot dels sectors més vulnerables, "pot ajudar" a l'hora de fomentar la detecció precoç del coronavirus que ha causat la pandèmia.

En relació amb l'obertura al turisme, el president valencià ha apostat per l'establiment de protocols europeus que permeten la màxima seguretat sanitària. En matèria d'educació, ha demanat que s'aplique en les universitats també un "bon acord" com el que s'ha establit per a l'ensenyament no universitari.

De tota manera, Puig ha apel·lat a la responsabilitat individual i a la prudència per a fer possible un retorn a la normalitat sense contratemps.