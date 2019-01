El pati del col·legi com a part de l’aprenentatge, fent passos cap a la coeducació

La Conselleria d’Educació pretén establir “de manera generalitzada” en els centres educatius valencians els patis coeducatius, tal com ha assenyalat el conseller Vicent Marzà dimecres durant la seua visita al col·legi Enric Soler i Godes de Castelló, on ha volgut conéixer el projecte pedagògic del pati d’aquest centre com a “espai d’aprenentatge innovador i coeducatiu”. Una aposta que es va posar en marxa el curs 2015-2016.

Es tracta d’espais oberts on l’alumnat “interactua amb els diferents aprenentatges més enllà de l’aula, i on es duen a terme metodologies alternatives per a compartir l’espai amb les famílies”, assegurava Marzà.

En el cas del Ceip Enric Soler i Godes, amb el títol ‘Somiem el pati’, s’han disposat al pati elements com un rocòdrom, una zona muntanyenca amb turons i terra vegetal, àgores naturals, arbres fruiters autòctons, arbustos, bosc mediterrani, plantes aromàtiques, un riu, hidrosembra, un arenal delimitat amb fusta, una zona de jocs, doble rampa, zona de taules i cadires, zona d’ombra i un hort de verdures i hortalisses, i l’han convertit en un espai actiu. Per a dissenyar-lo s’ha comptat amb les propostes dels alumnes, dels professors i dels pares i mares i s’ha pres com a referència la realitat natural que envolta Castelló, com el riu Sec, el Desert de les Palmes i la Marjaleria.

Aquest projecte se suma a altres desenvolupats en aquesta mateixa línia: “Durant el curs passat vam donar ajudes per a projectes innovadors de patis educatius a 95 col·legis”.

Díptics informatius

Sota el títol de ‘Tenim un pla’, la Conselleria ha elaborat un díptic informatiu que explica el pla director de coeducació en catorze punts, introduint els set eixos fonamentals en què s’estructura aquest document: formació del professorat, currículum escolar, formació permanent del professorat, materials curriculars, centres educatius, valors democràtics i humans i transversalitat.

La coeducació és un procés educatiu que afavoreix el desenvolupament integral de les persones amb independència del sexe i una eina imprescindible per a assolir l’equitat i la meta d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La posada en marxa d’aquest pla compta amb una inversió de més de 16 milions d’euros en quatre anys, una quantitat que anirà destinada a potenciar projectes d’innovació relacionats amb la coeducació.

Pla d’igualtat dels docents

El departament que dirigeix Vicent Marzà també ha posat en marxa un pla d’igualtat de docents que complementa el pla director de coeducació. Així, en el diagnòstic previ, s’han constatat desigualtats en el cos de docents valencià. El 70 per cent de la plantilla són dones, encara que suposen només el 56% dels cossos directius; la massa salarial de les dones és un 4,9% inferior a la dels homes perquè tenen menys responsabilitats directives, més reduccions de jornades i més permisos de cures.

Davant aquesta situació, la Conselleria d’Educació està desenvolupant diferents accions per a “incentivar l’apoderament de mestres i professores perquè ocupen més espais de decisió i perquè puguen compatibilitzar millor el seu treball docent i la conciliació familiar”, al mateix temps que s’està revisant la normativa per a afavorir la igualtat d’oportunitats. “Calia fer una radiografia i ja l’hem feta, i calia començar a aplicar mesures concretes que ja estem posant en marxa”, ha dit Marzà, que ha insistit que no es tracta només d’una qüestió educativa, sinó també d’un tema social.