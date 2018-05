‘El Bigotes’ sobre la seua condemna de 13 anys per Gürtel: “En la presó em diuen: a qui has mort Alvarito?”

El judici de la peça separada del cas Gürtel sobre el finançament il·legal del PP valencià ha quedat conclús per a sentència. En l’última paraula que tenen els acusats per a defensar-se abans que el tribunal dicte la sentència, el delegat de la trama a la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, ha fet un al·legat sobre la seua defensa i ha opinat sobre la sentència que aquest dimarts ha fet públic el Tribunal Suprem i que el condemna a 13 anys de presó per una altra peça separada, la coneguda com a Fitur.

Pérez ha criticat que, “una vegada més”, s’han assabentat d’una decisió judicial “per algun sicari mediàtic” que ha filtrat la sentència. ‘El Bigotes’ s’ha mostrat molt emocionat i “dolgut” amb la decisió judicial, a la qual caldrà sumar les altres causes pendents. “Quan els dic a la presó de Valdemoro que m’han condemnat a 13 anys em diuen: ‘Alvarito, quanta gent has mort?’.

“Hui estic trist i tremendament afectat. Hui he deixat de creure en la Justícia. Estic profundament dolgut”, ha assegurat. Després d’aquesta crítica, el que va ser responsable d’Orange Market ha manifestat que ja no col·laborarà més amb la Justícia. “De què em serveix?”, s’ha preguntat. “Sé el que he dit, el que he declarat. Unes vegades em creuen i altres no. Com que no comprenc aquest joc, li dic que sent que no crec en la Justícia. No tornaré a col·laborar-hi. Només diré el que em diga el meu advocat”, ha reflexionat.

“Des de fa deu anys visc en una ruïna familiar. Ningú no m’ha trobat ni un cèntim en cap lloc”, s’ha defensat. “Hui ha perdut la veritat, tothom demana sentències exemplars, però la gent hauria de complir sentències justes. Hui la Justícia i la veritat han mort. Rese perquè més prompte que tard tot açò arribe a un tribunal de drets humans i que aqueix tribunal no es deixe acovardir”, ha explicat.

“Aqueix dia”, ha afegit, “eixiré de Valdemoro mirant la gent als ulls i intentaré acabar amb la carrera de tots” els que li han arruïnat la vida.

Álvaro Pérez ha estat l’únic acusat que ha fet servir l’última paraula en el judici.