Debat en les files socialistes: “La qüestió és el model de ciutat, València hauria de paralitzar l'ampliació del Port”

El catedràtic de Geografia Humana a la Universitat de València Joan Romero i l'ex secretari general de l'Autoritat Portuària de València (APV), Luis Felipe Martínez, han protagonitzat aquest dijous un debat entorn de l'ampliació nord del Port de València a la casa del Poble València Nord del PSPV situada en la plaça del Tossal del Rei (Torrefiel).

Els socialistes han promogut aquesta xarrada a la qual han assistit una trentena de militants i simpatitzants, els quals han mostrat els seus dubtes i preocupacions sobre el projecte.

La xarrada ha tractat de donar resposta a la pregunta sobre si és preceptiva o no una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) que substituïsca a la de 2007, després de les modificacions introduïdes sobre el projecte original pels responsables de l'APV, amb el seu president Aurelio Martínez al capdavant.

Romero ha cridat l'atenció en primer lloc a la falta de debat, transparència, claredat i participació ciutadana amb la qual s'ha tramitat un projecte que "marcarà el futur de la ciutat per sempre i la decisió que es prenga caurà sobre l'esquena del partit socialista".

Romero ha insistit en aquesta qüestió ja que el Govern socialista "va aprovar la DIA de 2007 amb la ministra Narbona, una declaració que va ser criticada pel grup socialista de l'Ajuntament de València, i si s'aprova aquesta segona fase de l'ampliació caurà sobre l'esquena del PSPV, per la qual cosa aquest assumpte mereix una reflexió molt seriosa".

El catedràtic ha comentat que la seua exposició és alguna cosa que ha traslladat personalment "al ministre de Foment, José Luis Ábalos, i a l'alcalde de València, Joan Ribó".

Per a Romero, "no hauríem d'estar parlant de si és necessària una DIA perquè això significaria que no hi ha volta arrere i per a mi sí que n'hi ha. Hauria d'haver-se obert un debat anterior sobre el model de ciutat que volem, si volem fer d'aquesta qüestió una oportunitat per a millorar les potencialitats d'aquesta ciutat".

En la seua opinió, "aquesta ciutat hauria de paralitzar l'ampliació, així de clar. Encara és possible, no cal retornar indemnitzacions i s'hauria d'anar per aqueix camí. Jo defense aqueix model, som a temps de canviar de rumb. Seria una bona decisió per a aquesta ciutat, igual que en el seu moment es va apostar per un jardí en el vell llit del Túria".

Segons el catedràtic, "si els qui prenen la decisió política decideixen que s'ha d'ampliar el Port, cal explicar-lo amb més claredat i transparència que és el que falta al meu judici. Sé que hi ha interessos multimilionaris, però hi ha quasi dos milions de ciutadans de l'àrea metropolitana sobre els quals repercutirà aquesta decisió en matèria de salut que no tenen veu".

En matèria de contaminació ha assegurat que no s'està comptant la veritat: "la segona empresa de tota Europa que més contamina és MSC a la qual se li adjudicarà el projecte. 147 creuers contaminen com 28 milions de cotxes utilitaris".

A més, ha advertit que "la construcció dels nous molls impliquen una nova connexió pel nord, passarem dels 7.000 camions al dia actuals a 12.000 o 13.000 i la solució ferroviària no serveix perquè només per cada vagó sol es pot carregar un contenidor".

Segons Romero, sobre l'accés nord "l'únic document que existeix sobre el cost del túnel submarí ve pel que s'està fent Dinamarca que val 400 milions per quilòmetre i ací estem parlant d'un túnel de 7 quilòmetres; si després es vol fer un accés provisional en superfície per Port Saplaya, ens estan contant una història amb el túnel perquè la realitat és que volen ficar 12.000 camions per un espai que acaben de declarar patrimoni de la humanitat com és el sistema d'horta".

Romero ha relatat que "tampoc s'ha explicat la incidència a les platges, en 2005 una experta ja va dir que les platges del sud anaven a desaparéixer i el nou projecte d'ampliació modificat encara li les menjarà més i també afectarà les del nord".

Finalment, el catedràtic ha comentat que "en el cas que s'apostara per l'ampliació, malgrat que fins ara està poc meditat, entraria la terceria qüestió sobre si és necessària una nova DIA, que per descomptat que és necessària, sens dubte".

A més, ha aventurat que "si no prenen la decisió d'una nova DIA l'ampliació acabarà en els tribunals empantanada com la ZAL" i ha insistit que "aquesta decisió deixa en un lloc molt desdenyat al PSPV perquè és responsable de l'ampliació en 2007 i en 2019, amb la diferència que ara hi ha un canvi de paradigma, hem incorporat l'emergència climàtica en l'Estat, fa mesos en la Generalitat i fa un mes a Europa. Les ciutats estaran obligades o establir espais de baixes emissions. No podem establir un espai que augmente les emissions".

Finalment, ha comentat que demanaria als polítics "que no pensen en les pròximes eleccions, que pensen en els seus fills".

Per part seua, Luis Felipe Martínez, ha analitzat aspectes més tècnics i econòmics del port i la seua ampliació. Sobre la seua capacitat actual que està en 5 milions de contenidors a l'any, ha comentat que el port sense l'ampliació podia arribar a tindre "un 30% més".

Martínez ha advertit que "no és possible realitzar l'ampliació sense accés nord. Si ara entren 6.000 camions és impossible que càpien tots els que vindrien, no es pot separar. Els ports actuen a fets consumats, aconsegueixen una cosa i això automàticament implica l'altra".

Luis Felipe ha afirmat que "les obres són impossible de finançar-se i la llei de ports diu que tot el que faça el port ha de ser autofinançable, no pot costar diners a l'Estat. El port només pot gastar-se 80 ó 90 milions a l'any. Encara amb crèdits del Banc Europeu d'Inversions seria complicat, han de ser autosuficients per llei".

Finalment ha assegurat que "l'única que té capacitat per a parar l'ampliació és la Generalitat Valenciana amb els seus representants en el Consell d'Administració, no el Ministeri de Foment".