Juan Cotino nega conèixer que els empresaris finançaren el PP en B

L'Audiència Nacional ha acollit aquest dimecres una nova sessió del cas Gürtel sobre el presumpte finançament il·legal del PP valencià, una vista en la qual ha declarat com a testimoni -després de l'expresident de la Generalitat Francisco Camps- el que va ser vicepresident, conseller i president de les Corts Valencianes Juan Cotino, qui ha assegurat que Camps "mai" li va donar instruccions. I açò malgrat que en el judici el van assenyalar com a recaptador del PP.

Cotino, a qui el jutge li ha recordat que el seu nebot Vicente Cotino s'ha declarat culpable com un dels empresaris que van finançar de forma il·legal al Partit Popular de la Comunitat Valenciana, ha assegurat desconèixer que el seu nebot pagava actes del partit. Pel que fa a la seua relació amb Álvaro Pérez 'El Bigotes' ha indicat que es limitava a "veure-li en els actes. Li veia organitzar". "Mai em vaig reunir amb Álvaro Pérez", ha apuntat Cotino, per a puntualitzar posteriorment: "no sé si tenia relació amb el meu nebot".

L'exconseller valencià ha dit desconèixer l'estructura del PPCV: "no sé com funcionava el partit". "Freqüentava poc el partit", ha indicat, i ha assenyalat com Camps a Ricardo Costa en el tema del finançament: "el secretari general s'encarregava d'açò". Quant als actes electorals, ha comentat que existia una planificació general: "els actes als quals jo vaig assistir van costar poc".

Precisament, sobre com es finançaven els actes electorals, ha mantingut: “mai vaig tenir notícia dels empresaris i que es pagaven actes amb factures falses”. “En la meua presència mai es va parlar de diners”, ha conclòs.