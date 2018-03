"El PP tal vegada no té excepcions del Tribunal de Comptes perquè fiquen la seua comptabilitat en b sota la catifa"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, ha comparegut aquest dijous en el Senat en el marc de la comissió de recerca del finançament dels partits a petició del Partit Popular, impulsor d'aquesta comissió. Oltra, que ha acudit a la Cambra alta abillada amb un mocador faller (és fallera major d'una comissió valenciana), ha protagonitzat una compareixença molt tibant per moments amb constants desacords amb el portaveu del PP, Luis Aznar.

El portaveu popular ha dedicat més de la meitat de la seua intervenció a qüestions relacionades amb la legislatura 2007-2011, en la qual es va produir la primera candidatura de Compromís de la qual formaven part Esquerra Unida, Iniciativa (el partit d'Oltra) i el Bloc i que va acabar en una escissió entre els tres diputats d'EUPV i els altres quatre (Bloc Nacionalista Valencià i Iniciativa del Poble Valencià). "Compromís naix com a coalició permanent en 2015", ha puntualitzat la vicepresidenta del Consell sobre aquest tema.

Oltra ha defensat l'honradesa de la coalició valencianista davant les acusacions dels populars d'haver-se finançat de forma il·legal: "No li'l consent", ha assegurat la consellera valenciana. Aznar ha assegurat que hi ha tres milions d'euros del grup parlamentari de Compromís "distrets al control del Tribunal de Comptes", al mateix temps que apuntava que els valencianistes es van finançar "il·legalment" amb 789.000 euros de la campanya electoral de 2015.

Davant aquestes asseveracions, Oltra ha explicat que es tracta d'uns diners que es devia als proveïdors, amb els quals ha assegurat quedaren que no cobrarien fins que no es rebera l'import de la subvenció electoral: "al febrer de 2016, una vegada cobrades les subvencions, es van abonar aquests deutes". En aquest sentit, ha comentat que aquesta pràctica es deu al fet que Compromís no va recórrer a els bancs per a finançar la campanya electoral.

D'aquesta manera, la coportaveu valencianista ha desmentit les afirmacions d'Aznar, i ha replicat en relació al dictaminat pel Tribunal de Comptes: "Vostès igual no tenen excepcions, perquè fiquen la seua comptabilitat en b sota la catifa, on està l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem i els tribunals".