La direcció provincial presenta una llista de 13 noms per a la Diputació de València mentre diverses comarques llancen els seus candidats

Mercedes Caballero, a qui correspon prendre la decisió sobre els noms, porta aquest divendres a l’executiva una llista paritària després d’haver escoltat les comarques i amb el nom de Toni Gaspar pel partit judicial de Sagunt Comités comarcals llancen Toni González, pel partit judicial de Sueca; Pablo Seguí, per Xàtiva; Neus Garrigues, per Alzira o Miquel Tórtola, per Requena, encara que alguns es poden quedar fora perquè no estan en la proposta provincial