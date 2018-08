Un superheroi ajuda els xiquets de l'hospital la Fe de València a lluitar cada dia contra el càncer

"Fa uns tres anys, els xiquets malalts de càncer ingressats a l'Hospital de la Fe de València i les seues famílies veien l'anunci d'una funerària des de les finestres de les seues habitacions. Hui, després de dos anys de molt d'esforç i dur treball els hem pintat aqueixa paret amb un missatge molt diferent". Així relatava divendres passat 10 d'agost un usuari de twitter (@erkillojoputa) com la iniciativa d'uns pares ha convertit un anunci desafortunat en un missatge d'esperança. En concret, en aqueixa paret es pot veure un mural en el qual apareix un superheroi poc convencional, un xiquet malalt lluitant contra el càncer.

Hace unos tres años, los niños enfermos de cáncer ingresados en el Hospital de La Fe de Valencia y sus familias, veían el anuncio de una funeraria desde las ventanas de sus habitaciones.

Hoy, tras casi dos años de mucho esfuerzo y duro trabajo contra viento y marea, pic.twitter.com/pRW1VZ7RnH — Er Killo Joputa (@erkillojoputa) 10 de agosto de 2018

"Desitgem de tot cor que, cada vegada que miren per la finestra, en veure aqueix mural, se senten identificats amb aqueix xiquet superheroi que tot el pot i no defallisquen en la seua lluita contra la malaltia", escrivia, per a afegir: "que encara que siga durant uns segons, les seues ments s'òmpliguen de pensaments d'esperança i positivitat. Que el xiquet superheroi del llaç daurat, símbol de la lluita contra el càncer infantil, els distraga durant uns instants de pensaments negatius".

La iniciativa va partir dels pares d'un xiquet malalt de càncer, Enzo, que va estar ingressat en la Unitat d'Oncologia Pediàtrica de l'hospital de la Fe i ja està recuperat de la seua malaltia, i l'obra ha sigut pintada de forma altruista pel col·lectiu artístic madrileny Unlogic. Es tracta d'un xiquet sense pèl, amb capa roja i un llaç daurat com a símbol de la lluita contra el càncer que està armat amb una borsa de quimio. Tot això amb la llegenda 'Sou herois'.

Com deia el propi Enzo a través de xarxes socials: "els xiquets són superherois, perquè lluiten contra la malaltia, contra el càncer".

Al 2015, les queixes dels pares van aconseguir que es retirara la macabra publicitat de la funerària de la façana en qüestió. El següent pas va ser canviar el tètric missatge anterior per un altre d'esperança. Hui ja és una realitat.