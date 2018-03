La policia nacional desallotja per la força estudiants en vaga del rectorat de la Universitat de València

Agents antidisturbis de la policia nacional han desallotjat per força l'accés a l'edifici del rectorat de la Universitat de València. Els agents han forcejat i colpejat algunes de les manifestants que volien "prendre de forma simbòlica" l'emblemàtica institució que dimarts passat va triar per primera vegada en tota la seua història una dona com a rectora.

Antidisturbios intentan evitar el acceso de las manifestantes.

La policia venia seguint les manifestants des del barri de Benimaclet, on s'havien concentrat, i ha sigut en intentar accedir al rectorat quan han utilitzat la força. Les portes de l'edifici s'havien tancat, el que ha provocat la indignació de les manifestants, que avui reivindiquen amb una vaga el Dia Mundial de la Dona.

Un policía sujeta a una de las manifestantes ante el edificio del rectorado.

Han hagut d'intervenir la nova rectora, Mavi Mestre, i el seu equip perquè l'actuació policial cessara. Finalment els agents han abandonat l'edifici i la porta de l'edifici del rectorat s'ha obert. A les 12 hores ha començat l'acte institucional de la Universitat de València.

Les manifestants han criticat durament l'actuació policial i han denunciat que els agents les han vingut "assetjant i perseguint" des de la seua concentració inicial a primera hora del matí.