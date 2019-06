València acaba amb el ‘monstre’ de les tovalletes: 8 milions d’euros de despesa i 6.500 tones de residus

Les faenes municipals de neteja del Col·lector Nord, infraestructura de clavegueram que recull les aigües residuals d’una gran part de la zona nord de la ciutat, de la zona situada al sud del llit vell del riu Túria, i de part de Ciutat Vella, han conclòs aquesta setmana després d’una inversió de 8 milions d’euros des de l’any 2017, amb l’extracció de 6.500 tones de residus, la majoria tovalletes humides, l’equivalent en volum a 900 elefants africans.

Així ho va informar dimecres, dia Mundial del Medi Ambient, el regidor del Cicle Integral de l’Aigua en funcions, Vicent Sarrià, que també va manifestar que, amb aquesta actuació, “s’ha constatat la necessitat de reparacions i millores que té aquest sistema que està en servei ininterromput més de 40 anys”.

“Per a això s’ha redactat un pla d’inversions de sanejament que cobrirà les necessitats més urgents en aquesta matèria. El finançament, que supera els 165 milions d’euros, es planteja a través d’un préstec del 50% del pressupost a contractar amb el Banc Europeu d’Inversions i l’execució s’ha distribuït en 3 períodes quinquennals amb inversions superiors a 50 milions d’euros per quinquenni”, va explicar l’edil en funcions.

“Amb la implementació d’aquest pla s’actualitzaran les antigues instal·lacions del clavegueram de la ciutat de València i s’adaptaran a les exigències normatives actuals amb la finalitat d’evitar danys mediambientals en el nostre entorn hídric i mantindre les condicions necessàries de salubritat de la nostra ciutat”, va afegir.

Pel que fa a la neteja del Col·lector Nord, s’ha netejat la totalitat del tram I, en les seccions d’aigües residuals (842 m) i pluvials (842 m), del tram II (200 m), i parcialment el tram O i el tram III (des del Centre Comercial al Cano de la Molinera) (1.108 m), conductes que s’integren en l’anomenat Col·lector Nord I-II-III la longitud total del qual supera els 7.800 m.

Cal recordar que el Col·lector Nord I-II-III recull el sanejament d’una gran part de la zona nord de la ciutat (Torrefiel, Benicalap, la Saïdia, Morvedre, els Orriols, Mestalla, Benimaclet, l’Exposició, Algirós, etc…) i la zona situada al sud del llit vell del riu Túria (el Pla del Remei, la Gran Via, Russafa, Montolivet), així com gran part de Ciutat Vella. Totes les aigües negres generades en aqueixos barris són conduïdes a la Depuradora Metropolitana de Pinedo, de manera contínua sense possibilitat d’interrupció.

Al final de febrer del 2017, va continuar el regidor en funcions, “es va detectar que l’aigua residual circulava per la secció visitable destinada a aigües pluvials, i hi havia al llarg de la secció d’aigües residuals algun impediment que no deixava passar l’aigua amb normalitat, amb el risc d’abocament d’aigua fecal al medi natural (llit vell del riu Túria), per evitar-ho, es van recréixer provisionalment les cotes dels sobreeixidors”.

Llavors, per part de l’Ajuntament de València es va aprovar la declaració d’emergència per al desenvolupament de les faenes de neteja i desobstrucció del Col·lector Nord i les zones d’influència al juny del 2017.

“I com a assoliment primordial es va evitar l’alleujament d’aigua contaminada al llit vell del riu Túria, amb l’adopció d’una sèrie de mesures correctores, com ara segellat parcial de col·lectors (carrer del Justícia, sobreeixidor de Peris i Valero, sobreeixidor de Borriana), recreixement de sobreeixidors (Manuel Candela i el sobreeixidor Tram II), bombament d’aigües residuals, col·locació de comportes (avinguda de la Plata, el camí del Salinar),” entre altres.

Prèviament a l’inici de la neteja i davant l’existència d’una gran quantitat d’aigua i la impossibilitat de deixar el col·lector eixut, s’han desenvolupat una sèrie de faenes complementàries com execució de rampa d’accés per a l’extracció de residus en el Tram II en la part posterior de l’Oceanogràfic, execució d’arquetes d’accés i neteja, execució de noves finestres de connexió entre la secció pluvial i la secció residual, col·locació de guies entre les finestres de connexió, etc.

Després de fer-se diferents proves per a desenvolupar les faenes en el Col·lector Nord Tram I (Secció Residual) i Tram III (Centre Comercial-Cano de la Molinera), el mètode ideal seleccionat per a l’extracció de residus va estar format per un sistema de neteja per arrossegament compost de 2 motoreductors de 15 Kw., amb tres pales progressives, sobre dues bancades, situat sobre les finestres de connexió del col·lector.

El material extret va ser retirat a través del Col·lector Nord Tram I (Secció Pluvial) amb maquinària específica d’última generació i personal especialitzat “bussos” en faenes en espais confinats, ja que, l’existència contínua de gasos tòxics, especialment sulfhídric, ha obligat a la utilització d’equips autònoms de respiració i evacuació, així com la disposició d’elements de ventilació al llarg dels conductes en què s’ha treballat.

De manera anàloga en el temps s’ha dut a terme la neteja del Col·lector Nord Tram I (Secció Pluvials) i Col·lector Nord Tram II. A més, es van iniciar les faenes de neteja del Col·lector Nord Tram III, amb remoció i extracció de llots amb vehicle impulsor-aspirador, al llarg del carrer de Jesús Morante i Borràs, fins a la seua aportació a l’Estació Metropolitana de Pinedo.

En la totalitat de les faenes de neteja s’han extret 6.050 tones aproximadament de residus, que s’han traslladat trasllat a un centre de gestió autoritzat.

Les afeccions a l’entorn de la zona de les faenes s’han minimitzat amb l’ús de mesures correctores, tant d’impacte visual com d’ús de substàncies que redueixen la generació d’olor del mateix col·lector. Amb aquestes actuacions s’ha millorat de manera substancial el funcionament d’un col·lector indispensable per al servei al ciutadà i les condicions higièniques necessàries a la ciutat.

Campanya de conscienciació

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, i amb la col·laboració d’Acciona Agua i la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, posa de nou en marxa la campanya #ElWCNoEsUnaPaperera per a conscienciar la població de la importància de tirar les tovalletes i tots els residus higiènics a la paperera i no al vàter.

Un simple gest que pot solucionar el greu problema d’obstrucció del clavegueram de la ciutat que suposa una despesa considerable a les arques municipals.

A aquest efecte, es duran a terme més de 21 accions informatives pels carrers de la ciutat de València durant tot el mes de juny per a conscienciar i sensibilitzar totes les persones del fet que només llançant els residus higiènics al fem es pot esmenar el problema de les obstruccions i ajudar la protecció del medi ambient i de la nostra ciutat.